Мужчина чудом выжил после падения с 3300 метров, когда его парашют не раскрылся

В США 24-летний британец чудом выжил после прыжка с парашютом, когда отказали основной и запасной парашют. Несмотря на падение с высоты более 3 тысяч метров, он остался жив, хотя получил серьезные травмы.

Парашютист выжил после падения с 3300 м. Фото иллюстративное

Инцидент произошел 17 сентября вблизи аэропорта Джинн в американском штате Невада. Приехавший в США на отпуск Митчелл Дикин выполнял тандемный скачок вместе с опытным 54-летним инструктором Джироном Аркосом Понсе. Во время полета оба парашюта отказали, и мужчины падали со скоростью около 56-72 км/ч.

По словам другого инструктора, свидетеля падения, парашют не раскрылся должным образом, что и привело к аварии.

Оба парашютиста выжили, однако получили тяжелые травмы. Дикин был госпитализирован с переломом таза, несколькими сломанными ребрами, перфорацией легкого и повреждением почки. Сложные травмы получил инструктор, остающийся в критическом состоянии.

Митчелл Дикин в больнице после падения

Несмотря на тяжелые травмы, Митчелл начинает выздоравливать и недавно отпраздновал свое 25-летие вместе с матерью, которая прилетела в США, чтобы поддержать сына. Семья и его партнерша начали сбор средств на лечение и возможную медицинскую эвакуацию в Великобританию.

Хотя случай в США шокирует, статистика свидетельствует, что подобные инциденты чрезвычайно редки. По данным Американской ассоциации парашютизма, в 2023 году в США было совершено более 3,7 миллиона прыжков, из которых смертельными стали лишь 10, то есть один случай на 370 тысяч прыжков.

