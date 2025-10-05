logo

Мужчина чудом выжил после падения с 3300 метров, когда его парашют не раскрылся
commentss НОВОСТИ Все новости

Мужчина чудом выжил после падения с 3300 метров, когда его парашют не раскрылся

Британский турист выжил после падения с 3300 метров в США, когда оба парашюта отказали.

5 октября 2025, 14:20
Автор:
avatar

Slava Kot

В США 24-летний британец чудом выжил после прыжка с парашютом, когда отказали основной и запасной парашют. Несмотря на падение с высоты более 3 тысяч метров, он остался жив, хотя получил серьезные травмы.

Мужчина чудом выжил после падения с 3300 метров, когда его парашют не раскрылся

Парашютист выжил после падения с 3300 м. Фото иллюстративное

Инцидент произошел 17 сентября вблизи аэропорта Джинн в американском штате Невада. Приехавший в США на отпуск Митчелл Дикин выполнял тандемный скачок вместе с опытным 54-летним инструктором Джироном Аркосом Понсе. Во время полета оба парашюта отказали, и мужчины падали со скоростью около 56-72 км/ч.

По словам другого инструктора, свидетеля падения, парашют не раскрылся должным образом, что и привело к аварии.

Мужчина чудом выжил после падения с 3300 метров, когда его парашют не раскрылся - фото 2

Парашютист выжил после падения с 3300 м

Оба парашютиста выжили, однако получили тяжелые травмы. Дикин был госпитализирован с переломом таза, несколькими сломанными ребрами, перфорацией легкого и повреждением почки. Сложные травмы получил инструктор, остающийся в критическом состоянии.

Мужчина чудом выжил после падения с 3300 метров, когда его парашют не раскрылся - фото 2

Митчелл Дикин в больнице после падения

Несмотря на тяжелые травмы, Митчелл начинает выздоравливать и недавно отпраздновал свое 25-летие вместе с матерью, которая прилетела в США, чтобы поддержать сына. Семья и его партнерша начали сбор средств на лечение и возможную медицинскую эвакуацию в Великобританию.

Хотя случай в США шокирует, статистика свидетельствует, что подобные инциденты чрезвычайно редки. По данным Американской ассоциации парашютизма, в 2023 году в США было совершено более 3,7 миллиона прыжков, из которых смертельными стали лишь 10, то есть один случай на 370 тысяч прыжков.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-15148117/Brit-miraculously-survives-falling-11-000ft-parachutes-fail-skydiving-Nevada-desert.html
