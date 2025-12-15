В Австралии парашютист зацепился за самолет и повис на высоте в 4,5 тысячи метров (ВИДЕО



















В Австралии парашютист оказался подвешенным к самолету на высоте около 4,5 тысяч метров после того, как его запасной парашют неожиданно раскрылся и зацепился за хвостовую часть воздушного судна.

Парашютист зацепился за самолет в Австралии. Фото из открытых источников

Инцидент произошел 20 сентября в штате Квинсленд во время тренировочного прыжка клуба Far North Freefall Club, однако видео происшествия обнародовали только сейчас после завершения предварительного расследования Австралийского бюро безопасности транспорта (ATSB). Парашютисты готовились выполнить формацию из 16 человек в свободном падении с самолета Cessna 208, еще один участник должен был фиксировать прыжок на видео.

После набора высоты пилот дал сигнал к выходу парашютистов. Когда один из прыгунов начал покидать самолет, его запасный парашют раскрылся преждевременно. Это привело к резкому рывку, в результате которого парашютист был затянут назад и зацепился стропами за горизонтальный стабилизатор самолета. Судно начало терять скорость и крениться, а пилот поначалу не понимал причины резкого изменения поведения самолета.

Лишь после сообщения экипажа пилот сбавил мощность и пытался стабилизировать полет. По решению ответственного за прыжки большинство парашютистов срочно покинули борт. Тем временем пилот, используя нож-крючок, пытался перерезать 11 строп. Приблизительно за 50 секунд ему удалось освободиться. После этого он начал падать, а вскоре раскрылся его основной парашют.

"Носение ножа-крючка, хотя это не является нормативным требованием, может спасти жизнь в случае преждевременного развертывания запасного парашюта", — сказал главный комиссар ATSB Ангус Митчелл.

Самолет совершил аварийную посадку с определенными повреждениями стабилизатора из-за парашюта. Сам парашютист получил незначительные травмы и порезы ноги.

