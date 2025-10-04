"Укрзалізниця" скасувала низку рейсів після удару РФ по вокзалу у Шостці: деталі

Через російський туристичний удар по залізничному вокзалу міста Шостка в Сумській області 4 і 5 жовтня скасовано низку приміських поїздів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".

Потяг. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, у суботу, 4 жовтня, тимчасово не курсуватимуть:

№967 Терещенська – Новгород-Сіверський;

№968 Новгород-Сіверський — Терещенська;

№6705 Терещенська — Новгород-Сіверський;

№6706 Новгород-Сіверський — Терещенська.

А ось у неділю, 5 жовтня, тимчасово не курсуватимуть:

№6701 Терещенська — Новгород-Сіверський;

№6702 Новгород-Сіверський — Терещенська;

№967 Терещенська – Новгород-Сіверський;

№968 Новгород-Сіверський — Терещенська;

№6705 Терещенська — Новгород-Сіверський;

№6706 Новгород-Сіверський — Терещенська; №6706 Новгород-Сіверський — Терещенська.

"Спасибі та розуміння і працюватимемо над можливістю продовжити повноцінне курсування приміських поїздів у регіоні", — заявили в компанії.

Нагадаємо, російські загарбницькі війська вдарили по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області та потягу "Шостка-Київ". Внаслідок обстрілу є поранені. Про це йдеться у повідомленні у Telegram голови Сумської ОВА Олега Григорова.

"Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткінській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі – у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ", — зазначив голова Сумської області.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждали пасажири. На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби.

Після першого удару "шахеда" по локомотиву приміського поїзда "Терещинський-Новоград-Сіверський" ворог повторно атакував вокзал. Під час другого удару тривала евакуація людей.



