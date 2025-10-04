"Укрзалізниця" скасувала низку рейсів після удару РФ по вокзалу у Шостці: деталі

Рубрики
Через російський туристичний удар по залізничному вокзалу міста Шостка в Сумській області 4 і 5 жовтня скасовано низку приміських поїздів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".
Зокрема, у суботу, 4 жовтня, тимчасово не курсуватимуть:
№967 Терещенська – Новгород-Сіверський;
№968 Новгород-Сіверський — Терещенська;
№6705 Терещенська — Новгород-Сіверський;
№6706 Новгород-Сіверський — Терещенська.
А ось у неділю, 5 жовтня, тимчасово не курсуватимуть:
№6701 Терещенська — Новгород-Сіверський;
№6702 Новгород-Сіверський — Терещенська;
№967 Терещенська – Новгород-Сіверський;
№968 Новгород-Сіверський — Терещенська;
№6705 Терещенська — Новгород-Сіверський;
№6706 Новгород-Сіверський — Терещенська; №6706 Новгород-Сіверський — Терещенська.
Нагадаємо, російські загарбницькі війська вдарили по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області та потягу "Шостка-Київ". Внаслідок обстрілу є поранені. Про це йдеться у повідомленні у Telegram голови Сумської ОВА Олега Григорова.
За його словами, внаслідок обстрілу постраждали пасажири. На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби.
Після першого удару "шахеда" по локомотиву приміського поїзда "Терещинський-Новоград-Сіверський" ворог повторно атакував вокзал. Під час другого удару тривала евакуація людей.