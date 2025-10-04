"Укрзализныця" отменила ряд рейсов после удара РФ по вокзалу в Шостке: детали

Рубрики
Из-за российского туристического удара по железнодорожному вокзалу города Шостка в Сумской области 4 и 5 октября отменен ряд пригородных поездов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".
В частности, в субботу, 4 октября, временно не будут курсировать:
№967 Терещенская — Новгород-Северский;
№968 Новгород-Северский — Терещенская;
№6705 Терещенская — Новгород-Северский;
№6706 Новгород-Северский — Терещенская.
А вот в воскресенье, 5 октября, временно не будут курсировать:
№6701 Терещенская — Новгород-Северский;
№6702 Новгород-Северский — Терещенская;
№967 Терещенская — Новгород-Северский;
№968 Новгород-Северский — Терещенская;
№6705 Терещенская — Новгород-Северский;
№6706 Новгород-Северский — Терещенская; №6706 Новгород-Северский — Терещенская.
Напомним, российские захватнические войска ударили по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области и поезду "Шостка-Киев". В результате обстрела есть раненые. Об этом говорится в сообщении в Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.
По его словам, в результате обстрела пострадали пассажиры. На месте работают спасатели, медики и все экстренные службы.
После первого удара "шахеда" по локомотиву пригородного поезда "Терещинский-Новоград-Северский" враг повторно атаковал вокзал. Во время второго удара продолжалась эвакуация людей.