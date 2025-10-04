"Укрзализныця" отменила ряд рейсов после удара РФ по вокзалу в Шостке: детали

Из-за российского туристического удара по железнодорожному вокзалу города Шостка в Сумской области 4 и 5 октября отменен ряд пригородных поездов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Поезд. Фото: из открытых источников

В частности, в субботу, 4 октября, временно не будут курсировать:

№967 Терещенская — Новгород-Северский;

№968 Новгород-Северский — Терещенская;

№6705 Терещенская — Новгород-Северский;

№6706 Новгород-Северский — Терещенская.

А вот в воскресенье, 5 октября, временно не будут курсировать:

№6701 Терещенская — Новгород-Северский;

№6702 Новгород-Северский — Терещенская;

№967 Терещенская — Новгород-Северский;

№968 Новгород-Северский — Терещенская;

№6705 Терещенская — Новгород-Северский;

№6706 Новгород-Северский — Терещенская; №6706 Новгород-Северский — Терещенская.

"Спасибо и понимание и будем работать над возможностью продолжить полноценное курсирование пригородных поездов в регионе", — заявили в компании.

Напомним, российские захватнические войска ударили по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области и поезду "Шостка-Киев". В результате обстрела есть раненые. Об этом говорится в сообщении в Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.

"Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской громаде. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре – в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев", — отметил глава Сумской области.

По его словам, в результате обстрела пострадали пассажиры. На месте работают спасатели, медики и все экстренные службы.

После первого удара "шахеда" по локомотиву пригородного поезда "Терещинский-Новоград-Северский" враг повторно атаковал вокзал. Во время второго удара продолжалась эвакуация людей.



