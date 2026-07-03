Україну затоплює: сильні зливи спричинили підтоплення ключових доріг між регіонами

Різка зміна погодних умов в Україні призвела до серйозних проблем на дорогах та загрожує підтопленням населених пунктів. Потужні зливи, які накрили кілька областей, уже спричинили перші масштабні наслідки для транспортної інфраструктури.

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Головний удар стихії наразі відчули водії та пасажири, які рухалися між західними регіонами країни. Через велику кількість опадів вода швидко заблокувала проїзд.

"Негода накриває Україну, йдуть повені, — б'ють на сполох журналісти, описуючи критичну ситуацію на дорогах: — затопило трасу Рівне-Львів".

Величезні потоки води зробили рух цією ділянкою шляху практично неможливим для легкового транспорту. Рівень води на дорозі продовжує підніматися, що змушує водіїв шукати обхідні маршрути або взагалі перечікувати негоду на узбіччях.

Рятувальники та дорожні служби вже виїхали на найбільш проблемні ділянки, щоб оцінити масштаби підтоплень та допомогти тим, хто застряг у водяній пастці. Синоптики тим часом попереджають, що дощовий фронт може зміститися і на інші регіони країни, тому загроза повеней залишається високою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що потужна негода, яка накрила Львів, призвела до травмування дитини та значних руйнувань у різних районах міста. Через розгул стихії медикам довелося терміново рятувати маленьку львів'янку.

Медики госпіталізували 6-річну дитину до реанімаційного відділення після удару блискавки під час негоди у Львові, в той час як комунальні служби міста ліквідовують наслідки шквалу, що повалив десятки дерев та пошкодив автівки.