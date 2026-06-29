Шквал та гроза у Львові: 6-річна дитина потрапила до реанімації через удар блискавки

Потужна негода, яка накрила Львів, призвела до травмування дитини та значних руйнувань у різних районах міста. Через розгул стихії медикам довелося терміново рятувати маленьку львів'янку.

Негода у Львові

Медики госпіталізували 6-річну дитину до реанімаційного відділення після удару блискавки під час негоди у Львові, в той час як комунальні служби міста ліквідовують наслідки шквалу, що повалив десятки дерев та пошкодив автівки

"Унаслідок ураження блискавкою госпіталізована 6-річна дівчинка, — повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, описуючи трагічний інцидент. — Зараз вона перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Стан стабільний. Видимих слідів ураження немає".

Паралельно з роботою медиків на вулиці міста вийшли аварійні бригади. Сильний вітер залишив по собі серйозні пошкодження інфраструктури та приватного майна громадян.

"Станом на зараз у місті зафіксовано 30 повалених дерев та 3 великі гілки, — зазначив мер Львова, підсумовуючи перші дані про масштаби руйнувань. — Найбільше постраждав Галицький район, де впало 9 дерев".

Андрій Садовий також додав, що у Шевченківському районі буревій повалив 7 дерев, потрощив сім приватних автомобілів та завдав шкоди будівлі місцевої районної адміністрації.

Для якнайшвидшого відновлення життєдіяльності міста комунальники працюють без перепочинку. За словами міського голови, спеціальні бригади оперативно розкрижовують повалені стовбури, очищають від уламків дороги та пішохідні зони, а також лагодять пошкоджену тролейбусну й трамвайну контактну мережу. Мер висловив щиру вдячність усім працівникам міських служб, які ліквідовують наслідки шторму в посиленому режимі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні негода затопила Львів.