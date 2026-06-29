Шквал и гроза во Львове: 6-летний ребенок попал в реанимацию из-за удара молнии

Мощная непогода, накрывшая Львов, привела к травмированию ребенка и значительным разрушениям в разных районах города. Из-за разгула стихии медикам пришлось срочно спасать маленькую львовянку.

Непогода во Львове

Медики госпитализировали 6-летнего ребенка в реанимационное отделение после удара молнии во время непогоды во Львове, в то время как коммунальные службы города ликвидируют последствия шквала, повалившего десятки деревьев и повредившего автомобили

"В результате поражения молнией госпитализирована 6-летняя девочка, — сообщил городской голова Львова Андрей Садовой, описывая трагический инцидент. — Сейчас она находится в реанимации под наблюдением врачей. Состояние стабильное. Видимых следов поражения нет".

Параллельно с работой медиков на улицы города вышли аварийные бригады. Сильный ветер оставил серьезные повреждения инфраструктуры и частного имущества граждан.

"По состоянию на сегодняшний день в городе зафиксировано 30 поваленных деревьев и 3 большие ветви, — отметил мэр Львова, суммируя первые данные о масштабах разрушений. — Больше всего пострадал Галицкий район, где упали 9 деревьев".

Андрей Садовой также добавил, что в Шевченковском районе ураган повалил 7 деревьев, разбил семь частных автомобилей и нанес ущерб зданию местной районной администрации.

Для скорейшего восстановления жизнедеятельности города коммунальщики работают без передышки. По словам городского головы, специальные бригады оперативно раскрашивают поваленные стволы, очищают от обломков дороги и пешеходные зоны, а также чинят поврежденную троллейбусную и трамвайную контактную сеть. Мэр выразил искреннюю благодарность всем работникам городских служб, ликвидирующих последствия шторма в усиленном режиме.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня непогода затопила Львов.