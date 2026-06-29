Страшна негода у Львові: зірвало дах мерії, зносить дерева і людей (ВІДЕО)

Сьогодні Львів опинився в епіцентрі сильної бурі. Потужний грозовий фронт із шквальним вітром завдав місту чималої шкоди, заблокувавши рух транспорту та пошкодивши будівлі у кількох районах.

Негода у Львові

"У Львові потужна гроза, — попередив містян на початку негоди міський голова Андрій Садовий. — Прошу всіх бути обережними. Не ховайтеся під деревами, рекламними конструкціями чи лініями електропередач".

Попри застереження, стихія швидко наробила лиха на вулицях міста.

Сильний вітер та злива спричинили справжній деревопад у центральній частині міста та поблизу паркових зон. Рятувальні служби зафіксували масові руйнування інфраструктури.

"Маємо повідомлення про повалені дерева на вулицях Коперника та Єфремова, — зазначив згодом мер міста, описуючи перші наслідки шторму. — Біля парку Франка дерево впало на тролейбус, а біля церкви Святого Юра пошкодило контактну мережу".

Крім того, на перехресті вулиць Варшавська та Тунельна впав світлофор, а на вулиці Липинського комунальникам довелося тимчасово вимкнути електричну напругу. Удар стихії відчув на собі й адмінбудинок — шквал зірвав шматок покрівлі та побив вікна у Шевченківській районній адміністрації.

Наразі міська влада мобілізувала всі зусилля для наведення ладу на вулицях, проте мешканців просять перечекати небезпеку в будівлях.

"Щойно погода дозволить безпечно виконувати роботи, розпочнемо ліквідацію наслідків, — наголосив Андрій Садовий, підкресливши, що комунальники вже на поготові. — Якщо бачите повалені дерева, обірвані дроти чи інші небезпечні ситуації, повідомляйте на Гарячу лінію міста 15-80".

Також міський голова повідомив, що є затримки з міським електротранспортом.

" Через наслідки негоди тимчасово не курсують трамвайні маршрути №1, 2, 3, 4, 8 та 9. Наші служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Після того, як приберуть повалені дерева та відновлять контактну мережу, рух трамваїв відновлять", – додав Садовий.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні зберігається аномально спекотна погода, яка охопила більшість регіонів наприкінці червня. Водночас синоптики вже називають орієнтовні дати, коли температура почне знижуватися і країну накриють довгоочікувані дощі.



