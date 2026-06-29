Страшна негода у Львові: зірвало дах мерії, зносить дерева і людей (ВІДЕО)

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Недилько Ксения
Сьогодні Львів опинився в епіцентрі сильної бурі. Потужний грозовий фронт із шквальним вітром завдав місту чималої шкоди, заблокувавши рух транспорту та пошкодивши будівлі у кількох районах.
Негода у Львові
Попри застереження, стихія швидко наробила лиха на вулицях міста.
Сильний вітер та злива спричинили справжній деревопад у центральній частині міста та поблизу паркових зон. Рятувальні служби зафіксували масові руйнування інфраструктури.
Крім того, на перехресті вулиць Варшавська та Тунельна впав світлофор, а на вулиці Липинського комунальникам довелося тимчасово вимкнути електричну напругу. Удар стихії відчув на собі й адмінбудинок — шквал зірвав шматок покрівлі та побив вікна у Шевченківській районній адміністрації.
Наразі міська влада мобілізувала всі зусилля для наведення ладу на вулицях, проте мешканців просять перечекати небезпеку в будівлях.
Також міський голова повідомив, що є затримки з міським електротранспортом.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні зберігається аномально спекотна погода, яка охопила більшість
регіонів наприкінці червня. Водночас синоптики вже називають орієнтовні дати,
коли температура почне знижуватися і країну накриють довгоочікувані дощі.