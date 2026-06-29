Страшная непогода во Львове: сорвало крышу мэрии, сносит деревья и людей (ВИДЕО)

Сегодня Львов очутился в эпицентре сильной бури. Мощный грозовой фронт со шквальным ветром нанес городу большой ущерб, заблокировав движение транспорта и повредив здания в нескольких районах.

Непогода во Львове

"Во Львове мощная гроза, — предупредил горожан в начале непогоды городской голова Андрей Садовой. – Прошу всех быть осторожными. Не прячьтесь под деревьями, рекламными конструкциями или линиями электропередач".

Несмотря на предупреждения, стихия быстро натворила беды на улицах города.

Сильный ветер и ливень повлекли за собой настоящий древопад в центральной части города и вблизи парковых зон. Спасательные службы зафиксировали массовые разрушения инфраструктуры.

"Имеем сообщение о поваленных деревьях на улицах Коперника и Ефремова, — отметил впоследствии мэр города, описывая первые последствия шторма. — У парка Франко дерево упало на троллейбус, а возле церкви Святого Юра повредило контактную сеть".

Кроме того, на перекрестке улиц Варшавская и Тоннельная упал светофор, а на улице Липинского коммунальщикам пришлось временно выключить электрическое напряжение. Удар стихии почувствовало на себе и админздание — шквал сорвал кусок кровли и выбил окна в Шевченковской районной администрации.

В настоящее время городские власти мобилизовали все усилия для наведения порядка на улицах, однако жителей просят переждать опасность в зданиях.

"Только что погода позволит безопасно выполнять работы, начнем ликвидацию последствий, — подчеркнул Андрей Садовой, подчеркнув, что коммунальщики уже готовы. — Если видите поваленые деревья, оборванные провода или другие опасные ситуации, сообщайте на Горячую линию города 15-80".

Также мэр сообщил, что есть задержки с городским электротранспортом.

" Из-за последствий непогоды временно не курсируют трамвайные маршруты №1, 2, 3, 4, 8 и 9. Наши службы уже работают над ликвидацией последствий. После того, как уберут сваленные деревья и возобновят контактную сеть, движение трамваев возобновят", – добавил Садовой.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине сохраняется аномально жаркая погода, охватившая большинство регионов в конце июня. В то же время, синоптики уже называют ориентировочные даты, когда температура начнет снижаться и страну накроют долгожданные дожди.



