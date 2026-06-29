Страшная непогода во Львове: сорвало крышу мэрии, сносит деревья и людей (ВИДЕО)

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Недилько Ксения
Сегодня Львов очутился в эпицентре сильной бури. Мощный грозовой фронт со шквальным ветром нанес городу большой ущерб, заблокировав движение транспорта и повредив здания в нескольких районах.
Непогода во Львове
Несмотря на предупреждения, стихия быстро натворила беды на улицах города.
Сильный ветер и ливень повлекли за собой настоящий древопад в центральной части города и вблизи парковых зон. Спасательные службы зафиксировали массовые разрушения инфраструктуры.
Кроме того, на перекрестке улиц Варшавская и Тоннельная упал светофор, а на улице Липинского коммунальщикам пришлось временно выключить электрическое напряжение. Удар стихии почувствовало на себе и админздание — шквал сорвал кусок кровли и выбил окна в Шевченковской районной администрации.
В настоящее время городские власти мобилизовали все усилия для наведения порядка на улицах, однако жителей просят переждать опасность в зданиях.
Также мэр сообщил, что есть задержки с городским электротранспортом.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине сохраняется аномально жаркая погода, охватившая большинство регионов в конце июня. В то же время, синоптики уже называют ориентировочные даты, когда температура начнет снижаться и страну накроют долгожданные дожди.