Украину затапливает: сильные ливни повлекли за собой подтопление ключевых дорог между регионами

Резкое изменение погодных условий в Украине привело к серьезным проблемам на дорогах и чревато подтоплением населенных пунктов. Мощные ливни, накрывшие несколько областей, уже повлекли первые масштабные последствия для транспортной инфраструктуры.

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Главный удар стихии почувствовали водители и пассажиры, двигавшиеся между западными регионами страны. Из-за обилия осадков вода быстро заблокировала проезд.

"Непогода накрывает Украину, идут наводнения, — бьют тревогу журналисты, описывая критическую ситуацию на дорогах: — затопило трассу Ровно-Львов".

Огромные потоки воды сделали движение по этому участку пути практически невозможным для легкового транспорта. Уровень воды на дороге продолжает подниматься, что вынуждает водителей искать обходные маршруты или вообще пережидать непогоду на обочинах.

Спасатели и дорожные службы уже выехали на наиболее проблемные участки, чтобы оценить масштабы подтоплений и помочь застрявшим в водяной ловушке. Синоптики в это время предупреждают, что дождливый фронт может сместиться и на другие регионы страны, поэтому угроза наводнений остается высокой.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мощная непогода, накрывшая Львов, привела к травмированию ребенка и значительным разрушениям в разных районах города. Из-за разгула стихии медикам пришлось срочно спасать маленькую львовянку.

Медики госпитализировали 6-летнего ребенка в реанимационное отделение после удара молнии во время непогоды во Львове, в то время как коммунальные службы города ликвидируют последствия шквала, который повалил десятки деревьев и повредил автомобили.