logo

BTC/USD

61519

ETH/USD

1717.48

USD/UAH

44.8

EUR/UAH

51.08

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Украину затапливает: сильные ливни повлекли за собой подтопление ключевых дорог между регионами
commentss НОВОСТИ Все новости

Украину затапливает: сильные ливни повлекли за собой подтопление ключевых дорог между регионами

Наводнение парализовало движение: трассу Ровно-Львов залило водой в результате масштабной непогоды

3 июля 2026, 12:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Резкое изменение погодных условий в Украине привело к серьезным проблемам на дорогах и чревато подтоплением населенных пунктов. Мощные ливни, накрывшие несколько областей, уже повлекли первые масштабные последствия для транспортной инфраструктуры.

Украину затапливает: сильные ливни повлекли за собой подтопление ключевых дорог между регионами

Иллюстративное фото

Главный удар стихии почувствовали водители и пассажиры, двигавшиеся между западными регионами страны. Из-за обилия осадков вода быстро заблокировала проезд.

"Непогода накрывает Украину, идут наводнения, — бьют тревогу журналисты, описывая критическую ситуацию на дорогах: — затопило трассу Ровно-Львов".

Огромные потоки воды сделали движение по этому участку пути практически невозможным для легкового транспорта. Уровень воды на дороге продолжает подниматься, что вынуждает водителей искать обходные маршруты или вообще пережидать непогоду на обочинах.

Спасатели и дорожные службы уже выехали на наиболее проблемные участки, чтобы оценить масштабы подтоплений и помочь застрявшим в водяной ловушке. Синоптики в это время предупреждают, что дождливый фронт может сместиться и на другие регионы страны, поэтому угроза наводнений остается высокой.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мощная непогода, накрывшая Львов, привела к травмированию ребенка и значительным разрушениям в разных районах города. Из-за разгула стихии медикам пришлось срочно спасать маленькую львовянку.

Медики госпитализировали 6-летнего ребенка в реанимационное отделение после удара молнии во время непогоды во Львове, в то время как коммунальные службы города ликвидируют последствия шквала, который повалил десятки деревьев и повредил автомобили.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости