Українець на BMW врізався в кортеж прем'єра Чорногорії (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Українець на BMW врізався в кортеж прем’єра Чорногорії (ФОТО)

У Чорногорії BMW під керуванням українця зіткнувся з авто з кортежу прем’єра Мілойко Спаїча.

19 лютого 2026, 10:33
Автор:
avatar

Slava Kot

У Чорногорії сталася дорожньо-транспортна пригода за участю громадянина України та автомобіля з кортежу прем’єр-міністра Мілойко Спаїча. Аварія трапилася 18 лютого близько 16:30 на гірській трасі Матешево–Колашин поблизу населеного пункту Скрбуша.

Українець на BMW врізався в кортеж прем’єра Чорногорії (ФОТО)

Українець врізався у кортеж прем’єра Чорногорії. Фото ілюстративне

За попередніми даними поліції, 21-річний українець, який керував автомобілем BMW та рухався з боку Подгориці, перетнув суцільну лінію розмітки й виїхав на зустрічну смугу. Там сталося лобове зіткнення зі службовим автомобілем Mercedes, що входив до складу ескорту прем’єра.

Удар припав на першу машину супроводу, в якій перебували троє поліцейських. Усі вони отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Правоохоронці підкреслили, що сам Спаїч не перебував у пошкодженому авто й не постраждав.

Українець на BMW врізався в кортеж прем’єра Чорногорії (ФОТО) - фото 2

Українець врізався у кортеж прем’єра Чорногорії. Фото: Patrola CG

На місці працювали слідчі групи та експерти з безпеки дорожнього руху під керівництвом державного прокурора. Через розслідування рух на цій ділянці дороги тимчасово перекривали, що спричинило затори в регіоні.

Обставини аварії з’ясовуються. Наразі правоохоронці встановлюють причини, з яких водій BMW виїхав на зустрічну смугу. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що український бізнесмен збив на смерть пішохода під час аварії на Житомирщині. Як виявилося за кермом автомобіля був власник Concorde Capital Ігор Мазепа. Бізнесмен підтвердив, що саме він збив пішохода та готовий співпрацювати зі слідством.

Також "Коментарі" писали, що відома українська співачка Наталія Могилевська потрапила у ДТП в центрі Києва.



Джерело: https://www.antenam.net/clanak/uhapsen-ukrajinski-drzavljanin-zbog-sumnje-da-je-izazvao-saobracajnu-nezgodu-u-kojoj-supovrijedeni-policajci-iz-pratnje-milojka-spajica
