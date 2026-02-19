Украинец на BMW врезался в кортеж премьера Черногории (ФОТО)

В Черногории произошло дорожно-транспортное происшествие с участием гражданина Украины и автомобиля из кортежа премьер-министра Милойко Спаича. Авария произошла 18 февраля около 16:30 на горной трассе Матешево-Колашин вблизи населенного пункта Скрбуша.

Украинец врезался в кортеж премьера Черногории. Фото иллюстративное

По предварительным данным полиции, 21-летний украинец, управлявший автомобилем BMW и двигавшийся со стороны Подгорицы, пересек сплошную линию разметки и выехал на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение со служебным автомобилем Mercedes, входившим в состав эскорта премьера.

Удар пришелся на первую машину сопровождения, в которой находились трое полицейских. Все они получили телесные повреждения и госпитализированы. Правоохранители подчеркнули, что сам Спаич не находился в поврежденном автомобиле и не пострадал.

Украинец врезался в кортеж премьера Черногории. Фото: Patrola CG

На месте работали следственные группы и эксперты по безопасности дорожного движения под руководством государственного прокурора. Из-за расследования движение на этом участке дороги временно перекрывали, что повлекло заторы в регионе.

Обстоятельства аварии выясняются. В настоящее время правоохранители устанавливают причины, по которым водитель BMW выехал на встречную полосу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский бизнесмен сбил насмерть пешехода во время аварии на Житомирщине. Как оказалось за рулем автомобиля, был владелец Concorde Capital Игорь Мазепа. Бизнесмен подтвердил, что именно он сбил пешехода и готов сотрудничать со следствием.

Также "Комментарии" писали, что известная украинская певица Наталья Могилевская попала в ДТП в центре Киева.