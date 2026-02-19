logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Ухилянтів шукали по всій Україні: які схеми ухилення від мобілізації викрили
commentss НОВИНИ Всі новини

Ухилянтів шукали по всій Україні: які схеми ухилення від мобілізації викрили

За організацію схем ухилення від мобілізації фігурантам загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна

19 лютого 2026, 20:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні викрили чергові схемі ухилення від мобілізації. Організаторів чотирьох оборудок затримали у різних регіонах України.

Ухилянтів шукали по всій Україні: які схеми ухилення від мобілізації викрили

Мобілізація. Ілюстративне фото

У Службі безпеки України повідомили, що за суми від 12 до 18 тис. дол. фігуранти пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

У Харківській області затримала “на гарячому” 57-річного ділка, який продавав фіктивні висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров’я.

У Львівській області викрили лікаря місцевого центру швидкої допомоги, який також продавав ухилянтам фальшиві довідки про інвалідність.

Також у Львові затримали двох мешканців регіону, які за гроші намагалися організувати канал нелегального вивозу ухилянтів до Євросоюзу в багажному відсіку вантажівки.

У Хмельницькій області про підозру оголосили двом фігурантам, які організували “трансфер” ухилянтів до західного кордону.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

  • ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

В СБУ уточнили, що зловмисникам загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що кількість СЗЧ та ухилянтів набуває загрозливих масштабів. В Україні постійно виявляють схеми ухилення від мобілізації та допомоги військовим піти в СЗЧ. Вартість таких “послуг” обраховується тисячами та навіть десятками тисяч доларів. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-natspolitsiia-likviduvaly-shche-4-ukhyliantski-skhemy
Теги:

Новини

Всі новини