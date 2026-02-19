logo

Уклонистов искали по всей Украине: какие схемы уклонения от мобилизации разоблачили
commentss НОВОСТИ Все новости

Уклонистов искали по всей Украине: какие схемы уклонения от мобилизации разоблачили

За организацию схем уклонения от мобилизации фигурантам грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества

19 февраля 2026, 20:41
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине разоблачили очередные схемы уклонения от мобилизации. Организаторов четырех сделок задержали в разных регионах Украины.

Уклонистов искали по всей Украине: какие схемы уклонения от мобилизации разоблачили

Мобилизация. Иллюстративное фото

В Службе безопасности Украины сообщили, что за сумму от 12 до 18 тыс. долл. фигуранты предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные документы или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

В Харьковской области задержала "на горячем" 57-летнего дельца, который продавал фиктивные выводы военно-врачебной комиссии о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Во Львовской области разоблачили врача местного центра скорой помощи, который также продавал уклонистам фальшивые справки об инвалидности.

Также во Львове задержаны двое жителей региона, которые за деньги пытались организовать канал нелегального вывоза уклонистов в Евросоюз в багажном отсеке грузовика.

В Хмельницкой области о подозрении объявили двум фигурантам, организовавшим "трансфер" уклонистов к западной границе.

Задержанным сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

  • ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

В СБУ уточнили, что злоумышленникам грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что количество СЗЧ и уклонистов приобретает угрожающие масштабы. В Украине постоянно выявляют схемы уклонения от мобилизации и помощи военным пойти в СЗЧ. Стоимость таких "услуг" исчисляется тысячами и даже десятками тысяч долларов.




Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-natspolitsiia-likviduvaly-shche-4-ukhyliantski-skhemy
