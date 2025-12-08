Військовослужбовець одного з районних ТЦК та СП Запоріжжя підозрюється у вбивстві людини. Про це повідомляють у Запорізькому обласному ТЦК та СП.

У Запоріжжі військового ТЦК підозрюють у вбивстві: що відомо

"Сьогодні засоби масової інформації поширили відомості про те, що у м. Запоріжжя військовослужбовця одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки затримано представниками Національної поліції України за підозрою у скоєнні тяжкого злочину, кваліфікованого за ч.1 ст. 115 КК України.

Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації інформуємо суспільство щодо ситуації, яка сталася 07.12.2025 року в місті Запоріжжя", – зазначають у відомстві.

Там наголосили, що категорично засуджують дії військовослужбовця.

"Вчинок, у якому його підозрюють, не має нічого спільного з військовою честю, обов'язком захисника чи завданнями ТЦК та СП. Військова форма не є індульгенцією від відповідальності, а навпаки — обтяжуючою обставиною в моральному аспекті.

Наразі військовослужбовця затримано, він перебуває в ДУ "Запорізький слідчий ізолятор".

Керівництво Запорізького обласного ТЦК та СП надає повне сприяння Національній поліції та спеціалізованим органам у розслідуванні обставин вбивства та зацікавлене в об’єктивному та швидкому розслідуванні.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Янковського Юрія Йосиповича. Розуміємо, що жодні слова не зможуть повернути життя людини, але запевняємо: ми зробимо все, щоб винний поніс справедливе покарання", – зазначили в ОТЦК.

