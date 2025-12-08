У Польщі поширюється фейк про "70-річного жителя Миколаївщини, який нібито застрелив сімох працівників ТЦК, захищаючи онука від мобілізації". Про це повідомляє Асоціація Demagog, яка займається фактчекінгом у Польщі, передають у Центрі протидії дезінформації РНБО.

«70-річний житель Миколаївщини застрелив сімох працівників ТЦК»: що відомо

Цю вигадану історію вкинули у соцмережі повʼязані з росією ресурси, згодом її підхопили місцеві акаунти, які систематично поширюють антиукраїнські наративи. Пости супроводжуються світлиною "з місця затримання" та емоційними твердженнями, що українські силовики нібито вбили згодом і самого чоловіка, і його онука.

Центр протидії дезінформації раніше спростовував цей фейк. Зазначається, що йя історія повністю вигадана, а фото, яке використовують пропагандисти, зроблене у травні 2024 року в Сумах під час затримання п’яного водія. Жодного стосунку до мобілізації цей знімок не має.

"Це типова інформаційна операція рф. Ворожа пропаганда генерує подібні вигадки, намагаючись зірвати мобілізаційні процеси в Україні. На закордонну аудиторію такі фейки просуваються з метою дискредитації України", – наголошують у ЦПД.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Львові під час виконання службових обов’язків смертельно поранено військовослужбовця ТЦК: нападника затримано.