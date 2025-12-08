В Польше распространяется фейк о "70-летнем жителе Николаевщины, который якобы застрелил семерых работников ТЦК, защищая внука от мобилизации". Об этом сообщает Ассоциация Demagog, занимающаяся фактчекингом в Польше, передают в Центре противодействия дезинформации СНБО.

«70-летний житель Николаевщины застрелил семерых работников ТЦК»: что известно

Эту вымышленную историю вбросили в соцсети связанные с россией ресурсы, впоследствии ее подхватили местные аккаунты, систематически распространяющие антиукраинские нарративы. Посты сопровождаются фотографией с места задержания и эмоциональными утверждениями, что украинские силовики якобы убили впоследствии и самого мужчину, и его внука.

Центр противодействия дезинформации ранее опровергал этот фейк. Отмечается, что эта история полностью придумана, а фото, используемые пропагандистами, сделано в мае 2024 года в Сумах во время задержания пьяного водителя. Никакого отношения к мобилизации этот снимок не имеет.

"Это типичная информационная операция России. Враждебная пропаганда генерирует подобные выдумки, пытаясь сорвать мобилизационные процессы в Украине. На зарубежную аудиторию такие фейки продвигаются с целью дискредитации Украины ", – отмечают в ЦПД.

