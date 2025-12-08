logo

В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве: что известно

В Запорожском ОТЦК прокомментировали произошедшую с участием их работника трагедию

8 декабря 2025, 18:39
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Военнослужащий одного из районных ТЦК и СП Запорожья подозревается в убийстве человека. Об этом сообщается в Запорожском областном ТЦК и СП.

В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве: что известно

В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве: что известно

"Сегодня средства массовой информации распространили сведения о том, что в г. Запорожье военнослужащий один из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки задержан представителями Национальной полиции Украины по подозрению в совершении тяжкого преступления, квалифицированного по ч.1 ст. 115 УК Украины.

Для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации информируем общество по ситуации, которая произошла 07.12.2025 года в городе Запорожье", – отмечают в ведомстве.

Там подчеркнули, что категорически осуждают действия военнослужащего.

"Поступок, в котором его подозревают, не имеет ничего общего с военной честью, обязанностью защитника или задачами ТЦК и СП. Военная форма не является индульгенцией от ответственности, а наоборот – отягчающим обстоятельством в моральном аспекте.

В настоящее время военнослужащий задержан, он находится в ГУ "Запорожский следственный изолятор".

Руководство Запорожского областного ТЦК и СП оказывает полное содействие Национальной полиции и специализированным органам в расследовании обстоятельств убийства и заинтересовано в объективном и быстром расследовании.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего Янковского Юрия Иосифовича. Понимаем, что ни слова не смогут вернуть жизнь человека, но уверяем: мы сделаем все, чтобы виновный понес справедливое наказание", – отметили в ОТЦК.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Польше распространяется фейк о "70-летнем жителе Николаевщины, который якобы застрелил семерых работников ТЦК, защищая внука от мобилизации". Об этом сообщает Ассоциация Demagog, занимающаяся фактчекингом в Польше, передают в Центре противодействия дезинформации СНБО.



