У Запоріжжі правоохоронці встановлюють обставини інциденту, внаслідок якого постраждала дитина. Як повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області: "У Запоріжжі поліцейські з’ясовують обставини вогнепального поранення неповнолітнього".

У Запоріжжі 14-річний підліток стріляв з вогнепальної зброї: що відомо

За попередніми даними слідства, "хлопець 2010 р.н. на подвірʼї багатоквартирного будинку з вогнепальної зброї здійснив декілька пострілів у повітря". Після цього підліток "з власної необережності впав та ще одним пострілом поранив себе". Наразі постраждалого госпіталізовано.

Зараз на місці події працюють співробітники поліції, які "встановлюють усі обставини ситуації та походження зброї".

За результатами перевірки буде вирішено "питання щодо правової кваліфікації події та внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань".

