У Запоріжжі 14-річний підліток стріляв з вогнепальної зброї: що відомо

Постріли у дворі та необережність: у Запоріжжі госпіталізовано підлітка з пораненням

27 січня 2026, 14:10
Недилько Ксения

У Запоріжжі правоохоронці встановлюють обставини інциденту, внаслідок якого постраждала дитина. Як повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області: "У Запоріжжі поліцейські з’ясовують обставини вогнепального поранення неповнолітнього".

У Запоріжжі 14-річний підліток стріляв з вогнепальної зброї: що відомо

У Запоріжжі 14-річний підліток стріляв з вогнепальної зброї: що відомо

За попередніми даними слідства, "хлопець 2010 р.н. на подвірʼї багатоквартирного будинку з вогнепальної зброї здійснив декілька пострілів у повітря". Після цього підліток "з власної необережності впав та ще одним пострілом поранив себе". Наразі постраждалого госпіталізовано.

Зараз на місці події працюють співробітники поліції, які "встановлюють усі обставини ситуації та походження зброї".

За результатами перевірки буде вирішено "питання щодо правової кваліфікації події та внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань".

У Запоріжжі 14-річний підліток стріляв з вогнепальної зброї: що відомо - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні на Черкащині сталася надзвичайно трагічна подія. Під час спецоперації із затримання небезпечного злочинця загинули четверо правоохоронців. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський. Трагедія відбулася під час спроби затримати фігуранта, якого розшукували за вбивство. Злочинець відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях, після чого "спецпризначенці поліції ліквідували вбивцю".

"Не описати словами біль цієї втрати… Четверо поліцейських віддали свої життя, аби вбивця більше ніколи не зміг посягнути на життя мирних людей. Це страшна ціна, яку заплатили ті, хто до останнього залишався у строю", — наголосив Іван Вигівський.                                                  



