В Запорожье правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области: "В Запорожье полицейские выясняют обстоятельства огнестрельного ранения несовершеннолетнего".

В Запорожье 14-летний подросток стрелял из огнестрельного оружия: что известно

По предварительным данным следствия, "парень 2010 г.р. во дворе многоквартирного дома из огнестрельного оружия произвел несколько выстрелов в воздух". После этого подросток "по собственной неосторожности упал и еще одним выстрелом ранил себя". Пострадавший госпитализирован.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, "устанавливающие все обстоятельства ситуации и происхождение оружия".

По результатам проверки будет решен "вопрос о правовой квалификации события и внесении в Единый реестр досудебных расследований".

