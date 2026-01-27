logo

В Запорожье 14-летний подросток стрелял из огнестрельного оружия: что известно
НОВОСТИ

В Запорожье 14-летний подросток стрелял из огнестрельного оружия: что известно

Выстрелы во дворе и неосторожность: в Запорожье госпитализирован подросток с ранением

27 января 2026, 14:10
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Запорожье правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области: "В Запорожье полицейские выясняют обстоятельства огнестрельного ранения несовершеннолетнего".

По предварительным данным следствия, "парень 2010 г.р. во дворе многоквартирного дома из огнестрельного оружия произвел несколько выстрелов в воздух". После этого подросток "по собственной неосторожности упал и еще одним выстрелом ранил себя". Пострадавший госпитализирован.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, "устанавливающие все обстоятельства ситуации и происхождение оружия".

По результатам проверки будет решен "вопрос о правовой квалификации события и внесении в Единый реестр досудебных расследований".

В Запорожье 14-летний подросток стрелял из огнестрельного оружия: что известно - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня в Черкасской области произошло чрезвычайно трагическое событие. В ходе спецоперации по задержанию опасного преступника погибли четверо правоохранителей. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский. Трагедия произошла при попытке задержать фигуранта, разыскиваемого за убийство. Преступник открыл прицельный огонь по стражам порядка, после чего "спецназовцы полиции ликвидировали убийцу".

"Не описать словами боль этой потери… Четверо полицейских отдали свою жизнь, чтобы убийца больше никогда не смог посягнуть на жизнь мирных людей. Это страшная цена, которую заплатили те, кто до последнего оставался в строю", — подчеркнул Иван Выговский.



