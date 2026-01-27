Голова Національної поліції України Іван Вигівський повідомив, що сьогодні на Черкащині сталася надзвичайно трагічна подія. Під час спецоперації із затримання небезпечного злочинця загинули четверо правоохоронців.

«Страшна ціна безпеки»: на Черкащині під час затримання вбивці загинули четверо поліцейських

Трагедія відбулася під час спроби затримати фігуранта, якого розшукували за вбивство. Злочинець відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях, після чого "спецпризначенці поліції ліквідували вбивцю".

"Не описати словами біль цієї втрати… Четверо поліцейських віддали свої життя, аби вбивця більше ніколи не зміг посягнути на життя мирних людей. Це страшна ціна, яку заплатили ті, хто до останнього залишався у строю", — наголосив Іван Вигівський.

Голова Нацполіції назвав імена полеглих героїв:

Сергій Сафронов, майор поліції, командир взводу роти особливого призначення;

Олександр Флорінський, майор поліції, заступник командира роти особливого призначення;

Денис Половинка, старший лейтенант поліції, інспектор взводу особливого призначення;

Володимир Бойко, майор поліції, поліцейський офіцер громади.

Вигівський підкреслив, що для правоохоронців "немає "безпечних змін" чи "спокійних днів"", адже вони ризикують життям не лише на фронті, а й під час щоденної служби в тилу. "Сьогоднішня трагедія ще раз нагадує, якою ціною тримається безпека держави навіть далеко від лінії фронту", — зазначив він.

Також очільник поліції висловив співчуття родинам загиблих та побажав одужання пораненому колезі — старшому лейтенанту поліції Олександру Шпаку.

"Ми несемо цю втрату разом із вами й ніколи не забудемо подвиг ваших рідних", — підсумував Іван Вигівський.

