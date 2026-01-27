logo

«Страшная цена безопасности»: в Черкасской области во время задержания убийцы погибли четверо полицейских

«До последнего оставались в строю»: Глава Нацполиции назвал имена правоохранителей, отдавших жизнь во время ликвидации опасного преступника

27 января 2026, 13:01
Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что сегодня в Черкасской области произошло чрезвычайно трагическое событие. В ходе спецоперации по задержанию опасного преступника погибли четверо правоохранителей.

Трагедия произошла при попытке задержать фигуранта, разыскиваемого за убийство. Преступник открыл прицельный огонь по стражам порядка, после чего "спецназовцы полиции ликвидировали убийцу".

"Не описать словами боль этой потери… Четверо полицейских отдали свою жизнь, чтобы убийца больше никогда не смог посягнуть на жизнь мирных людей. Это страшная цена, которую заплатили те, кто до последнего оставался в строю", — подчеркнул Иван Выговский.

Глава Нацполиции назвал имена павших героев:

Сергей Сафронов, майор полиции, командир взвода роты особого назначения;

Александр Флоринский, майор полиции, заместитель командира роты особого назначения;

Денис Половинка, старший лейтенант полиции, инспектор взвода особого назначения;

Владимир Бойко, майор полиции, полицейский офицер громады.

Выговский подчеркнул, что для правоохранителей нет "безопасных изменений" или "спокойных дней", ведь они рискуют жизнью не только на фронте, но и во время ежедневной службы в тылу. "Сегодняшняя трагедия еще раз напоминает, какой ценой держится безопасность государства даже вдали от линии фронта", — отметил он.

Также глава полиции выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления раненому коллеге — старшему лейтенанту полиции Александру Шпаку.

"Мы несем эту потерю вместе с вами и никогда не забудем подвиг ваших родных", — подытожил Иван Выговский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что подростку, подозреваемому в покушении на убийство учительницы и одноклассника на Оболони, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



