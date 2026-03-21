«У Тернополі померла 15-річна дівчинка, яка захищала батька від ТЦК»: що відомо
«У Тернополі померла 15-річна дівчинка, яка захищала батька від ТЦК»: що відомо

Вигадана трагедія: поліція та ДБР заперечують загибель неповнолітньої внаслідок сутички у Тернополі

21 березня 2026, 01:21
Недилько Ксения

У соціальних мережах розповсюджують чергову маніпулятивну історію, покликану дискредитувати мобілізаційні процеси. Користувачі поширюють повідомлення про те, що нібито "у Тернополі померла 15-річна дівчинка, яка захищала батька від ТЦК". Згідно з фейком, дитина нібито отримала смертельну травму голови під час інциденту, проте жодного доказу цієї події не існує.

Фахівці проекту StopFake провели перевірку та з’ясували, що "це — повністю вигадана історія". Аналітики підкреслили, що відсутні будь-які відеодокази, свідчення реальних очевидців чи офіційні повідомлення від медиків. Крім того, "Поліція Тернопільської області та Державне бюро розслідувань не фіксували подібних інцидентів", а в регіональних ЗМІ немає жодної згадки про таку резонансну подію.

Експерти наголошують, що подібні вкиди розраховані на емоційну реакцію аудиторії. "Смерть неповнолітньої за таких обставин — це резонансна подія, яку неможливо приховати", — зазначається у спростуванні. Будь-яка трагедія такого масштабу обов’язково отримала б офіційне підтвердження та широкий розголос у медіа, чого в даному випадку не сталося.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що командир Сил безпілотних систем (СБС) Роберт Бровді, відомий під позивним "Мадяр", оприлюднив тривожні дані щодо нарощування технологічного потенціалу ворога. За його прогнозом, вже до 1 квітня кількість особового складу безпілотних підрозділів РФ сягне 100 тисяч осіб.

Військовий наголосив, що ще місяць тому ця цифра становила понад 86 тисяч, тому ситуація вимагає негайного симетричного посилення українського війська. Звертаючись до тих, хто уникає мобілізації або залишив частини, Мадяр запропонував прямий шлях рекрутингу до СБС, гарантуючи використання навичок виключно за обраним фахом.



