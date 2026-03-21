«У Тернополі померла 15-річна дівчинка, яка захищала батька від ТЦК»: що відомо

У соціальних мережах розповсюджують чергову маніпулятивну історію, покликану дискредитувати мобілізаційні процеси. Користувачі поширюють повідомлення про те, що нібито "у Тернополі померла 15-річна дівчинка, яка захищала батька від ТЦК". Згідно з фейком, дитина нібито отримала смертельну травму голови під час інциденту, проте жодного доказу цієї події не існує.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Фахівці проекту StopFake провели перевірку та з’ясували, що "це — повністю вигадана історія". Аналітики підкреслили, що відсутні будь-які відеодокази, свідчення реальних очевидців чи офіційні повідомлення від медиків. Крім того, "Поліція Тернопільської області та Державне бюро розслідувань не фіксували подібних інцидентів", а в регіональних ЗМІ немає жодної згадки про таку резонансну подію.

Експерти наголошують, що подібні вкиди розраховані на емоційну реакцію аудиторії. "Смерть неповнолітньої за таких обставин — це резонансна подія, яку неможливо приховати", — зазначається у спростуванні. Будь-яка трагедія такого масштабу обов’язково отримала б офіційне підтвердження та широкий розголос у медіа, чого в даному випадку не сталося.

