Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество происшествия «В Тернополе умерла 15-летняя девочка, защищавшая отца от ТЦК»: что известно
«В Тернополе умерла 15-летняя девочка, защищавшая отца от ТЦК»: что известно

Вымышленная трагедия: полиция и ГБР отрицают гибель несовершеннолетней в результате столкновения в Тернополе

21 марта 2026, 01:21
Недилько Ксения

В социальных сетях распространяют очередную манипулятивную историю, призванную дискредитировать мобилизационные процессы. Пользователи распространяют сообщения о том, что "в Тернополе умерла 15-летняя девочка, которая защищала отца от ТЦК". Согласно фейку, ребенок якобы получил смертельную травму головы во время инцидента, однако ни одного доказательства этого события не существует.

«В Тернополе умерла 15-летняя девочка, защищавшая отца от ТЦК»: что известно

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Специалисты проекта StopFake провели проверку и выяснили, что "это полностью выдуманная история". Аналитики подчеркнули, что отсутствуют какие-либо видеодоказательства, свидетельства реальных очевидцев или официальные сообщения от медиков. Кроме того, "Полиция Тернопольской области и Государственное бюро расследований не фиксировали подобных инцидентов", а в региональных СМИ нет никакого упоминания о таком резонансном событии.

«В Тернополе умерла 15-летняя девочка, защищавшая отца от ТЦК»: что известно - фото 2

Эксперты отмечают, что подобные вбросы рассчитаны на эмоциональную реакцию аудитории. "Смерть несовершеннолетней в таких обстоятельствах — это резонансное событие, которое невозможно скрыть", — отмечается в опровержении. Любая трагедия такого масштаба обязательно получила официальное подтверждение и широкую огласку в медиа, чего в данном случае не произошло.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что командир Сил беспилотных систем (СБС) Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяр", обнародовал тревожные данные по наращиванию технологического потенциала врага. По его прогнозу, уже к 1 апреля количество личного состава беспилотных подразделений РФ составит 100 тысяч человек.

Военный отметил, что еще месяц назад эта цифра составляла более 86 тысяч, поэтому ситуация требует немедленного усиления украинского войска. Обращаясь к тем, кто избегает мобилизации или оставил части, Мадяр предложил прямой путь рекрутинга в СБС, гарантируя использование навыков исключительно по выбранной специальности.



