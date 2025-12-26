У столичному автобусі прогримів вибух: у поліції повідомили деталі інциденту

У Києві ввечері 26 грудня пролунав вибух в районі ринку на Виноградарі. Місцеві пабліки повідомляли, що вибухнув пасажирський автобус 103.

У Києві пролунав вибух в автобусі. Фото: з відкритих джерел

У поліції пізніше підтвердили, що з’ясовують обставини події, що сталася у Подільському районі.

На місце інциденту прибули наряди поліції, вибухотехніки та інші екстрені служби. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

"Транспортний засіб стояв без пасажирів на кінцевій зупинці. Незабаром після того, як водій почав рух — стався вибух", — зазначили у поліції Києва.

Там додали, що на місці працює слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби, всі обставини події та причини вибуху ще з’ясовують.

Як повідомляв портал "Коментарі", у листопаді в Києві пролунав вибух у житловій багатоповерхівці на Кудрявському узвозі, що в Шевченківському районі. Там сталася сильна пожежа. На місце оперативно прибули рятувальники. Надзвичайники під час гасіння пожежі врятували двох людей.

Було встановлено, що пожежа виникла в одній з квартир на четвертому поверсі одинадцятиповерхового житлового будинку. Попередньо, загоряння сталось через вибух зарядної станції.

Раніше видання "Коментарі" писало, що у Києві в одному із сортувальних центрів “Укрпошти” стався потужний вибух. Інцидент трапився під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей. Завдяки вжитим заходам також вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом. Система контролю спрацювала, але, на жаль, п’ятеро співробітників зазнали поранень.