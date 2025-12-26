В столичном автобусе прогремел взрыв: в полиции сообщили детали инцидента

В Киеве вечером 26 декабря раздался взрыв в районе рынка на Виноградаре. Местные паблики сообщали, что взорвался пассажирский автобус 103.

В Киеве раздался взрыв в автобусе. Фото: из открытых источников

В полиции позже подтвердили, что выясняют обстоятельства произошедшего в Подольском районе.

На место инцидента прибыли наряды полиции, взрывотехники и другие экстренные службы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"Транспортное средство стояло без пассажиров на конечной остановке. Вскоре после того, как водитель начал движение — произошел взрыв", — отметили в полиции Киева.

Там добавили, что на месте работает следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы, все обстоятельства происшествия и причины взрыва выясняются.

Как сообщал портал "Комментарии", в ноябре в Киеве раздался взрыв в жилой многоэтажке на Кудрявском спуске в Шевченковском районе. Там произошел сильный пожар. На место оперативно прибыли спасатели. Чрезвычайники во время тушения пожара спасли двух человек.

Было установлено, что пожар возник в одной из квартир на четвертом этаже одиннадцатиэтажного жилого дома. Предварительно возгорание произошло из-за взрыва зарядной станции.

Ранее издание "Комментарии" писало, что в Киеве в одном из сортировочных центров "Укрпочты" произошел мощный взрыв. Инцидент произошел при проведении процедур контроля за пересылкой запрещенных вещей. Благодаря принятым мерам удалось обнаружить и изъять еще одну посылку с запрещенным и опасным содержимым. Система контроля сработала, но, к сожалению, пятеро сотрудников получили ранения.