logo

BTC/USD

87389

ETH/USD

2922.51

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В столичном автобусе прогремел взрыв: в полиции сообщили детали инцидента
commentss НОВОСТИ Все новости

В столичном автобусе прогремел взрыв: в полиции сообщили детали инцидента

Полиция устанавливает обстоятельства и причины инцидента в Подольском районе столицы

26 декабря 2025, 22:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Киеве вечером 26 декабря раздался взрыв в районе рынка на Виноградаре. Местные паблики сообщали, что взорвался пассажирский автобус 103.

В столичном автобусе прогремел взрыв: в полиции сообщили детали инцидента

В Киеве раздался взрыв в автобусе. Фото: из открытых источников

В полиции позже подтвердили, что выясняют обстоятельства произошедшего в Подольском районе.

На место инцидента прибыли наряды полиции, взрывотехники и другие экстренные службы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"Транспортное средство стояло без пассажиров на конечной остановке. Вскоре после того, как водитель начал движение — произошел взрыв", — отметили в полиции Киева.

Там добавили, что на месте работает следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы, все обстоятельства происшествия и причины взрыва выясняются.

Как сообщал портал "Комментарии", в ноябре в Киеве раздался взрыв в жилой многоэтажке на Кудрявском спуске в Шевченковском районе. Там произошел сильный пожар. На место оперативно прибыли спасатели. Чрезвычайники во время тушения пожара спасли двух человек.

Было установлено, что пожар возник в одной из квартир на четвертом этаже одиннадцатиэтажного жилого дома. Предварительно возгорание произошло из-за взрыва зарядной станции.

Ранее издание "Комментарии" писало, что в Киеве в одном из сортировочных центров "Укрпочты" произошел мощный взрыв. Инцидент произошел при проведении процедур контроля за пересылкой запрещенных вещей. Благодаря принятым мерам удалось обнаружить и изъять еще одну посылку с запрещенным и опасным содержимым. Система контроля сработала, но, к сожалению, пятеро сотрудников получили ранения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/gunpKyiv/12839
Теги:

Новости

Все новости