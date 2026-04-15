У Росії затримали «Дмитра Гордона»: що відомо

У Санкт-Петербурзі РФ система стеження за громадянами спричинила конфуз, ідентифікувавши місцевого артиста як українського журналіста Дмитра Гордона.

Про цей інцидент повідомив Дмитро Галямінських, учасник музичного колективу "Свобода важнее моды". На залізничному вокзалі його несподівано оточили правоохоронці. За словами музиканта, ситуація виглядала як сцена з детективу: "Підбігають до мене поліцейські та стрімко затримують. Система розпізнавання облич упізнала в мені журналіста-терориста Дмитра Гордона".

Ба більше, російські силовики вирішили особисто перевірити, чи не використовує чоловік грим для маскування. Артист додав, що "один полісмен навіть помацав щетину та волосся на предмет конспірації". Через ретельну "перевірку особи" музикант ледь не пропустив свій рейс.

Нагадаємо, що в РФ Дмитро Гордон є об’єктом активного переслідування. Російська влада заочно засудила його до 14 років ув’язнення, звинувативши у поширенні військових "фейків" та закликах до тероризму. Журналіст офіційно перебуває у розшуку та внесений до списків "іноагентів, а також терористів і екстремістів".

Варто зауважити, що український журналіст Дмитро Гордон обрав радикальну тактику спілкування з представниками країни-агресора у соцмережі Threads. Медійник регулярно з’являється в коментарях під дописами російських артистів та пропагандистів, не стримуючи себе у виразах.