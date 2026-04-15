В Санкт-Петербурге РФ система слежки за гражданами повлекла за собой конфуз, идентифицировав местного артиста как украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Об этом инциденте сообщил Дмитрий Галяминских, участник музыкального коллектива "Свобода важнее моды". На железнодорожном вокзале его неожиданно оцепили правоохранители. По словам музыканта, ситуация выглядела как сцена из детектива: "Подбегают ко мне полицейские и стремительно задерживают. Система распознавания лиц узнала во мне журналиста-террориста Дмитрия Гордона".

Более того, российские силовики решили лично проверить, не использует ли мужчина грим для маскировки. Артист добавил, что "один полисмен даже потрогал щетину и волосы на предмет конспирации". Из-за тщательной "проверки личности" музыкант едва не пропустил свой рейс.

Напомним, что в РФ Дмитрий Гордон является объектом активного преследования. Российские власти заочно приговорили его к 14 годам заключения, обвинив в распространении военных "фейков" и призывах к терроризму. Журналист официально находится в розыске и внесен в списки "иноагентов, а также террористов и экстремистов".

Следует отметить, что украинский журналист Дмитрий Гордон избрал радикальную тактику общения с представителями страны-агрессора в соцсети Threads. Медийщик регулярно появляется в комментариях под сообщениями русских артистов и пропагандистов, не сдерживая себя в выражениях.