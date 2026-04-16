У Польщі перегорнувся автобус з українцями

У Польщі поблизу міста Ланьцут сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса, в якому перебували громадяни України.

ДТП у Польщі з участю автобусом з українцями

Аварія сталася 15 квітня на трасі А4.

За попередніми даними, транспортний засіб з’їхав з дороги, врізався в енергопоглинальні бар’єри та перекинувся.

У салоні перебували шестеро українців — п’ятеро дорослих та дев’ятирічна дитина.

Внаслідок аварії травми отримали водій та один із пасажирів, їх госпіталізували.

Правоохоронці встановили, що водій був тверезим.

Першу допомогу постраждалим надали військові пожежники та медики, які випадково опинилися поруч із місцем події.

Обставини аварії з’ясовуються.

