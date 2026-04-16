В Польше перевернулся автобус с украинцами

В Польше близ города Ланьцут произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находились граждане Украины.

ДТП в Польше с участием автобуса с украинцами

Авария произошла 15 апреля на трассе А4.

По предварительным данным, транспортное средство съехало с дороги, врезалось в энергопоглощающие барьеры и опрокинулось.

В салоне находились шесть украинцев — пятеро взрослых и девятилетний ребенок.

В результате аварии травмы получили водитель и один из пассажиров, их госпитализировали.

Правоохранители установили, что водитель был трезв.

Первую помощь пострадавшим оказали военные пожарные и медики, случайно оказавшиеся рядом с местом происшествия.

Обстоятельства аварии выясняются.

