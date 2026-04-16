В Польше перевернулся автобус с украинцами
НОВОСТИ

В Польше перевернулся автобус с украинцами

В Польше произошло ДТП с участием микроавтобуса с украинцами - есть пострадавшие

16 апреля 2026, 17:02
Ткачова Марія

В Польше близ города Ланьцут произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находились граждане Украины.

В Польше перевернулся автобус с украинцами

ДТП в Польше с участием автобуса с украинцами

Авария произошла 15 апреля на трассе А4.

По предварительным данным, транспортное средство съехало с дороги, врезалось в энергопоглощающие барьеры и опрокинулось.

В салоне находились шесть украинцев — пятеро взрослых и девятилетний ребенок.

В результате аварии травмы получили водитель и один из пассажиров, их госпитализировали.

Правоохранители установили, что водитель был трезв.

Первую помощь пострадавшим оказали военные пожарные и медики, случайно оказавшиеся рядом с местом происшествия.

Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странский морской пехотинец Валентин Полянский, попавший в плен в апреле 2022 года во время боев за Мариуполь, рассказал о пережитом во время этапирования и содержания.
По его словам, после захвата военных связывали скотчем и перевозили в грузовиках по несколько десятков человек одновременно без доступа к воде, пище или туалету. Пленных транспортировали несколько часов, после чего пересадили в самолет, а затем — в автозаки и доставили в следственный изолятор в городе Камышин Волгоградской области. Он отмечает, что уже на этапе прибытия в СИЗО применялось физическое насилие – пленных избивали во время регистрации, заставляя раздеваться и передавать личные вещи.
По его словам, унижения продолжались и дальше: ограничение доступа к базовым потребностям, жесткие условия содержания и систематические избиения. Полянский рассказывает, что даже передвижение по помещению сопровождалось ударами — пленных заставляли прикасаться к стенам или дверям во время движения, после чего их били. В результате он проснулся с многочисленными травмами и кровоподтеками по всему телу.



Источник: https://nv.ua/ukr/world/countries/avariya-avtobusa-z-ukrajincyami-v-polshchi-ye-postrazhdali-sered-nih-vodiy-50600653.html?utm_source=telegram
