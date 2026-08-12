У Миколаєві суворо покарали серійного крадія шоколадок за напад на «Аврору»: скільки присудили

Бажання безкоштовно поласувати солодощами обернулося для жителя Миколаєва тривалим тюремним ув'язненням. Суд призначив чоловіку суворе покарання за відкрите викрадення кондитерських виробів з місцевого магазину мережі "Аврора", вчинене в умовах воєнного стану.

Аврора. Ілюстративне фото

Про це детально йдеться в офіційному вироку Інгульського районного суду міста Миколаєва.

Інцидент стався у квітні, коли зловмисник вирішив непомітно винести з торгової зали солідний асортимент товарів. Загалом у його руках опинилися сім плиток Milka з малиновим наповнювачем, п'ять штук Millennium з арахісом, а також одна велика Milka зі смаком полуничного чізкейка. Загальна вартість викраденого майна становила 1476,65 гривні.

"Співробітниця торговельного закладу зафіксувала протиправні дії відвідувача через камери внутрішнього спостереження, — зазначається у матеріалах судової справи. — Після того, як крадіжку викрили, фігурант не зупинився на вимогу персоналу, а натомість почав активно тікати з місця події разом із товаром".

Подальша втеча миколаївця нагадувала кримінальний курйоз, проте з серйозними правовими наслідками. Під час бігу він згубив чотири плитки шоколаду, а діставшись Баштанського ринку, спробував збути залишок випадковій перехожій.

"Дві плитки шоколаду я встиг з'їсти особисто, — зізнався згодом обвинувачений під час судового засідання, описуючи долю решти викраденого. — Усі інші солодощі, які залишилися після втечі та спроби продажу, я просто подарував своїй знайомій".

Ключовим моментом у справі став юридичний статус злочину. Оскільки після викриття чоловік не залишив товар, а проігнорував зауваження та втік, суд перекваліфікував його дії з таємного викрадення (крадіжки) на відкрите (грабіж). Зважаючи на скоєння злочину в умовах воєнного стану, базове покарання склало 7 років і 6 місяців. Оскільки підсудний мав ще й невідбутий термін за минулі кримінальні проступки, за сукупністю вироків остаточний вердикт Феміди склав 7 років і 8 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Вищий антикорупційний суд частково задовольнив прохання захисту колишнього очільника Офісу Президента Андрія Єрмака, який є підозрюваним у кримінальному провадженні. Судді переглянули умови запобіжного заходу та дозволили ексчиновнику залишати межі столиці для поїздок у визначені регіони країни.