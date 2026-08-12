В Николаеве строго наказали серийного вора шоколадок за нападение на «Аврору»: сколько присудили

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Недилько Ксения
Желание бесплатно полакомиться сладостями обернулось для жителя Николаева продолжительным тюремным заключением. Суд назначил мужчине суровое наказание за открытое похищение кондитерских изделий из местного магазина сети "Аврора", совершенное в условиях военного положения.
Аврора. Иллюстративное фото
Об этом говорится в официальном приговоре Ингульского районного суда города Николаева.
Инцидент произошел в апреле, когда злоумышленник решил незаметно вынести из торгового зала солидный ассортимент товаров. В общей сложности в его руках оказались семь плиток Milka с малиновым наполнителем, пять штук Millennium с арахисом, а также одна большая Milka со вкусом клубничного чизкейка. Общая стоимость похищенного имущества составила 1476,65 грн.
Дальнейшее бегство николаевца напоминало уголовный курьез, однако с серьезными правовыми последствиями. Во время бега он потерял четыре плитки шоколада, а добравшись до Баштанского рынка, попытался сбыть остаток случайной прохожей.
Ключевым моментом в деле стал юридический статус преступления. Поскольку после разоблачения мужчина не оставил товар, а проигнорировал замечания и скрылся, суд переквалифицировал его действия из тайной кражи на открытую (грабеж). Учитывая совершение преступления в условиях военного положения, базовое наказание составило 7 лет и 6 месяцев. Поскольку у подсудимого был еще и неотбытый срок за прошедшие уголовные проступки, по совокупности приговоров окончательный вердикт Фемиды составил 7 лет и 8 месяцев лишения свободы.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил просьбу защиты бывшего главы Офиса Президента Андрея Ермака, подозреваемого в уголовном производстве. Судьи пересмотрели условия меры пресечения и разрешили эксчиновнику покидать пределы столицы для поездок в определенные регионы страны.