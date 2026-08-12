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В Николаеве строго наказали серийного вора шоколадок за нападение на «Аврору»: сколько присудили

Судебный приговор в Николаеве: мужчина проведет почти 8 лет за решеткой из-за шоколадок в условиях военного положения

12 августа 2026, 13:55
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Недилько Ксения

Желание бесплатно полакомиться сладостями обернулось для жителя Николаева продолжительным тюремным заключением. Суд назначил мужчине суровое наказание за открытое похищение кондитерских изделий из местного магазина сети "Аврора", совершенное в условиях военного положения.

В Николаеве строго наказали серийного вора шоколадок за нападение на «Аврору»: сколько присудили

Аврора. Иллюстративное фото

Об этом говорится в официальном приговоре Ингульского районного суда города Николаева.

Инцидент произошел в апреле, когда злоумышленник решил незаметно вынести из торгового зала солидный ассортимент товаров. В общей сложности в его руках оказались семь плиток Milka с малиновым наполнителем, пять штук Millennium с арахисом, а также одна большая Milka со вкусом клубничного чизкейка. Общая стоимость похищенного имущества составила 1476,65 грн.

"Сотрудница торгового заведения зафиксировала противоправные действия посетителя через камеры внутреннего наблюдения, — говорится в материалах судебного дела. — После того, как кражу разоблачили, фигурант не остановился по требованию персонала, а начал активно бежать с места происшествия вместе с товаром".

Дальнейшее бегство николаевца напоминало уголовный курьез, однако с серьезными правовыми последствиями. Во время бега он потерял четыре плитки шоколада, а добравшись до Баштанского рынка, попытался сбыть остаток случайной прохожей.

"Две плитки шоколада я успел съесть лично, — признался впоследствии обвиняемый во время судебного заседания, описывая судьбу остального похищенного. — Все остальные сладости, оставшиеся после побега и попытки продаж, я просто подарил своей знакомой".

Ключевым моментом в деле стал юридический статус преступления. Поскольку после разоблачения мужчина не оставил товар, а проигнорировал замечания и скрылся, суд переквалифицировал его действия из тайной кражи на открытую (грабеж). Учитывая совершение преступления в условиях военного положения, базовое наказание составило 7 лет и 6 месяцев. Поскольку у подсудимого был еще и неотбытый срок за прошедшие уголовные проступки, по совокупности приговоров окончательный вердикт Фемиды составил 7 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил просьбу защиты бывшего главы Офиса Президента Андрея Ермака, подозреваемого в уголовном производстве. Судьи пересмотрели условия меры пресечения и разрешили эксчиновнику покидать пределы столицы для поездок в определенные регионы страны.



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