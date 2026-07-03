У Львові водій тролейбуса врятував пасажирів від можливого вибуху: що виявили на дорозі

У Львові посеред жвавої міської вулиці розгорнулася справжня рятувальна операція через небезпечний предмет на дорозі. Завдяки пильності водію громадського транспорту вдалося уникнути можливої трагедії та швидко убезпечити пасажирів.

Ілюстративне фото

Подія трапилася на одній із великих транспортних артерій міста, де зазвичай спостерігається інтенсивний рух автомобілів та тролейбусів.

"У Львові на вул. Зеленій виявили гранату, — повідомив очільник міста Андрій Садовий. — Підозрілий предмет на проїжджій частині вчасно помітив водій тролейбуса №24".

Керманич тролейбуса зорієнтувався за лічені секунди. Як зазначив мер, чоловік одразу зупинив транспорт перед небезпечним предметом та оперативно евакуював пасажирів.

На місце події терміново прибули екстрені служби та фахівці-вибухотехніки. Поліція не стала повністю блокувати вулицю, щоб не створювати величезних заторів у місті. За словами Садового, рух транспорту на цій ділянці не був перекритий, адже правоохоронці самостійно регулювали потік та пропускали автомобілі. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав.

Згодом з'явилися нові деталі від фахівців, які оглянули небезпечну знахідку.

"Вибухотехніки вилучили предмет із проїжджої частини, — зауважив міський голова у поновлених даних. — За попередньою інформацією, це може бути навчальна граната або граната без вибухового заряду".

Наразі спеціалісти продовжують досліджувати боєприпас, щоб точно встановити, що саме це за предмет та які його характеристики. Водночас слідчі з'ясовують, яким чином граната взагалі опинилася посеред міської дороги.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупанти продовжують атакувати АЗС в регіонах України. Лише за цей ранок важкі опіки отримали понад 15 людей, які в цей час працювали на АЗС.