Во Львове водитель троллейбуса спас пассажиров от возможного взрыва: что обнаружили на дороге

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Во Львове среди оживленной городской улицы развернулась настоящая спасательная операция из-за опасного предмета на дороге. Благодаря бдительности водителю общественного транспорта удалось избежать возможной трагедии и быстро обезопасить пассажиров.
Иллюстративное фото
Событие произошло на одной из крупных транспортных артерий города, где обычно наблюдается интенсивное движение автомобилей и троллейбусов.
Водитель троллейбуса сориентировался за считанные секунды. Как отметил мэр, мужчина сразу остановил транспорт перед опасным предметом и оперативно эвакуировал пассажиров.
На место происшествия срочно прибыли экстренные службы и специалисты-взрывотехники. Полиция не стала полностью блокировать улицу, чтобы не создавать огромных пробок в городе. По словам Садового, движение транспорта на этом участке не было перекрыто, ведь правоохранители самостоятельно регулировали поток и пропускали автомобили. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.
Впоследствии появились новые детали от специалистов, осмотревших опасную находку.
Специалисты продолжают исследовать боеприпас, чтобы точно установить, что именно это за предмет и какие его характеристики. В то же время, следователи выясняют, каким образом граната вообще оказалась посреди городской дороги.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты продолжают атаковать АЗС в регионах Украины. Только за это утро тяжелые ожоги получили более 15 человек, работавших в это время на АЗС.