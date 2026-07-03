Во Львове водитель троллейбуса спас пассажиров от возможного взрыва: что обнаружили на дороге

Во Львове среди оживленной городской улицы развернулась настоящая спасательная операция из-за опасного предмета на дороге. Благодаря бдительности водителю общественного транспорта удалось избежать возможной трагедии и быстро обезопасить пассажиров.

Иллюстративное фото

Событие произошло на одной из крупных транспортных артерий города, где обычно наблюдается интенсивное движение автомобилей и троллейбусов.

"Во Львове на ул. Зеленой обнаружили гранату, — сообщил глава города Андрей Садовой. — Подозрительный предмет на проезжей части вовремя заметил водитель троллейбуса №24".

Водитель троллейбуса сориентировался за считанные секунды. Как отметил мэр, мужчина сразу остановил транспорт перед опасным предметом и оперативно эвакуировал пассажиров.

На место происшествия срочно прибыли экстренные службы и специалисты-взрывотехники. Полиция не стала полностью блокировать улицу, чтобы не создавать огромных пробок в городе. По словам Садового, движение транспорта на этом участке не было перекрыто, ведь правоохранители самостоятельно регулировали поток и пропускали автомобили. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.

Впоследствии появились новые детали от специалистов, осмотревших опасную находку.

"Взрывотехники изъяли предмет из проезжей части, — заметил городской голова в обновленных данных. — По предварительной информации, это может быть обучающая граната или граната без взрывного заряда".

Специалисты продолжают исследовать боеприпас, чтобы точно установить, что именно это за предмет и какие его характеристики. В то же время, следователи выясняют, каким образом граната вообще оказалась посреди городской дороги.

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