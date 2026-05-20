У Криму обвалився балкон школи з дітьми після "капітального ремонту" (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
У тимчасово окупованому Севастополі 20 травня стався інцидент у школі №13, де обвалився балкон другого поверху, на якому перебували старшокласники. За попередніми даними, постраждали щонайменше 10 дітей, кілька підлітків перебувають у важкому стані.
У Севастополі обвалився з дітьми балкон школи №13. Фото ілюстративне
Як повідомляють місцеві ресурси та російська окупаційна адміністрація, учні вийшли на балкон школи в Севастополі, щоб зробити спільне фото. Коли школярі зібралися біля огорожі балкону в момент стрибка конструкція не витримала й обвалилася.
Підконтрольний РФ "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що серед постраждалих опинилося шестеро хлопців і троє дівчат віком 17 років. Усіх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.
За даними російських телеграм-каналів, один із підлітків після падіння з балкону перебував без свідомості.
У Криму після ремонту обвалився балкон з дітьми школи №13 в Севастополі
Як виявилося, будівля школи торік пройшла "капітальний ремонт". У червні 2025 року окупаційна влада Севастополя звітувала про завершення масштабних робіт у школі №13, включно з ремонтом основного корпусу, їдальні та тиру.
Після обвалу російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу. На місце прибули екстрені служби та представники окупаційної прокуратури. Причини руйнування офіційно ще встановлюють.