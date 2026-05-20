У Криму обвалився балкон школи з дітьми після "капітального ремонту" (ФОТО)

У тимчасово окупованому Севастополі 20 травня стався інцидент у школі №13, де обвалився балкон другого поверху, на якому перебували старшокласники. За попередніми даними, постраждали щонайменше 10 дітей, кілька підлітків перебувають у важкому стані.

У Севастополі обвалився з дітьми балкон школи №13. Фото ілюстративне

Як повідомляють місцеві ресурси та російська окупаційна адміністрація, учні вийшли на балкон школи в Севастополі, щоб зробити спільне фото. Коли школярі зібралися біля огорожі балкону в момент стрибка конструкція не витримала й обвалилася.

Підконтрольний РФ "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що серед постраждалих опинилося шестеро хлопців і троє дівчат віком 17 років. Усіх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

"Сьогодні в школі №13 на 2-му поверсі обвалився балкон... Троє школярів — перебувають у важкому стані, решта — у помірному. Дітям надається допомога, постраждалі транспортуються до лікарні", — йдеться в заяві.

За даними російських телеграм-каналів, один із підлітків після падіння з балкону перебував без свідомості.

У Криму після ремонту обвалився балкон з дітьми школи №13 в Севастополі

Як виявилося, будівля школи торік пройшла "капітальний ремонт". У червні 2025 року окупаційна влада Севастополя звітувала про завершення масштабних робіт у школі №13, включно з ремонтом основного корпусу, їдальні та тиру.

Після обвалу російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу. На місце прибули екстрені служби та представники окупаційної прокуратури. Причини руйнування офіційно ще встановлюють.

