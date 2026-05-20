В Крыму обрушился балкон школы с детьми после "капитального ремонта" (ФОТО)

Во временно оккупированном Севастополе 20 мая произошел инцидент в школе №13, где обрушился балкон второго этажа, на котором находились старшеклассники. По предварительным данным, пострадали не менее 10 детей, несколько подростков находятся в тяжелом состоянии.

В Севастополе обрушился с детьми балкон школы №13. Фото иллюстративное

Как сообщают местные ресурсы и российская оккупационная администрация, учащиеся вышли на балкон школы в Севастополе, чтобы сделать общую фотографию. Когда школьники собрались у забора балкона в момент прыжка конструкция не выдержала и обрушилась.

Подконтрольный РФ "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что среди пострадавших оказались шесть парней и три девушки в возрасте 17 лет. Всех госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

"Сегодня в школе №13 на 2-м этаже обрушился балкон... Трое школьников — находятся в тяжелом состоянии, остальные — в умеренном. Детям оказывается помощь, пострадавшие транспортируются в больницу", — говорится в заявлении.

По данным российских телеграмм-каналов, один из подростков после падения с балкона находился без сознания.

После ремонта обрушился балкон с детьми школы №13 в Севастополе

Как оказалось, здание школы в прошлом году прошло "капитальный ремонт". В июне 2025 года оккупационные власти Севастополя отчитывались о завершении масштабных работ в школе №13, включая ремонт основного корпуса, столовой и тира.

После обрушения российский Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место прибыли экстренные службы и представители оккупационной прокуратуры. Причины разрушения официально еще устанавливаются.

