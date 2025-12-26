Контррозвідка Служби безпеки запобігла замовному вбивству офіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію пресцентру СБУ.

У києвському закладі ледь не вбили офіцера ГУР МО України

За результатами багатоетапної спецоперації у Києві викрито агента фсб, який намагався ліквідувати українського воїна в центральній частині міста.

Співробітники СБУ затримали кілера "на гарячому", коли він дістав пістолет і прицілився у військового ГУР МО в одному із столичних закладів.

Як встановило розслідування, замах на вбивство здійснив 28-річний громадянин центральноазійської країни. Ворог завербував фігуранта у його рідній державі, коли він шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах.

За інструкцією окупантів агент, видаючи себе за туриста, прибув в Україну і спочатку зупинився у Первомайську на Миколаївщині.

Там він придбав декілька смартфонів та SIM-карти, які регулярно змінював для законспірованих сеансів зв’язку з фсб.

Згодом іноземець виїхав до Києва, отримав від куратора фото потенційної "цілі", її орієнтовні геолокації та координати схрону, з якого забрав пістолет з набоями.

За фізичну розправу над офіцером йому пообіцяли 50 тис. доларів США та легалізацію в одній з країн ЄС.

На місці замаху на українського розвідника у затриманого вилучено зброю з боєприпасами та смартфон із доказами його контактів з фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство);

▪ ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

▪ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники Департаменту контррозвідки та Управління СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

