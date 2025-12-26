23 грудня 2025 року в місті Вишневе Київської області відкрили пам’ятник легендарному дрону “Баба Яга”, який став символом жаху для окупантів під час російсько-української війни. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Головного управління розвідки МОУ.

На Київщині відкрили пам’ятник символу «жаху окупантів» (ФОТО)

Встановлення скульптури стало знаком вдячності громаді міста за постійну допомогу та сприяння підрозділам Сил оборони України. Ініціативу реалізували в межах проєкту “ГУР дякує”.

Участь у церемонії відкриття пам’ятника взяв заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький, якому представники громади Вишневого передали чергову допомогу спецпризначенцям воєнної розвідки ― чотири дрони типу Heavy Shot.

‎”Ми дуже вдячні, і я дуже радий та пишаюся тим, що маю честь прийняти цей вагомий внесок у оборону нашої держави. Повірте мені, ми дуже ефективно використовуємо всі засоби збройної боротьби проти агресора. Ваш вклад неоціненний”,— сказав представник ГУР МО України.

Він нагадав, що бійці ГУР, зокрема майстри бойових дронів, продовжують наполегливу боротьбу за волю України.

“Ми боремося за нашу незалежність, ідентичність, культуру і за наше майбутнє, спільне світле майбутнє для нас всіх, для того, щоб ми як нація були дуже сильними, витривалими і щоб ми жили на цій землі спокійно”, — заявив Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що вночі невідомі дрони атакували Волгоград, внаслідок чого на місцевому нафтопереробному заводі (НПЗ) спалахнула пожежа.

Місцеві паблики повідомили, що в місті пролунало принаймні 20 вибухів, після яких виникла пожежа біля НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка", яка є одним із найбільших у РФ.