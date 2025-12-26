Рубрики
Недилько Ксения
23 декабря 2025 в городе Вишневое Киевской области открыли памятник легендарному дрону "Баба Яга", который стал символом ужаса для оккупантов во время российско-украинской войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.
В Киевской области открыли памятник символу «ужаса оккупантов» (ФОТО)
Установление скульптуры стало благодарностью обществу города за постоянную помощь и содействие подразделениям Сил обороны Украины. Инициативу реализовали в рамках проекта "ГУР благодарит".
Участие в церемонии открытия памятника принял заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, которому представители громады Вишневого передали очередную помощь спецназам военной разведки ― четыре дрона типа Heavy Shot.
Он напомнил, что бойцы ГУР, в том числе мастера боевых дронов, продолжают настойчивую борьбу за свободу Украины.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что ночью неизвестные дроны атаковали Волгоград, в результате чего на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) вспыхнул пожар.
Местные паблики сообщили, что в городе раздалось по крайней мере 20 взрывов, после которых возник пожар возле НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", который является одним из самых больших в РФ.