23 декабря 2025 в городе Вишневое Киевской области открыли памятник легендарному дрону "Баба Яга", который стал символом ужаса для оккупантов во время российско-украинской войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

В Киевской области открыли памятник символу «ужаса оккупантов» (ФОТО)

Установление скульптуры стало благодарностью обществу города за постоянную помощь и содействие подразделениям Сил обороны Украины. Инициативу реализовали в рамках проекта "ГУР благодарит".

Участие в церемонии открытия памятника принял заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, которому представители громады Вишневого передали очередную помощь спецназам военной разведки ― четыре дрона типа Heavy Shot.

‎"Мы очень благодарны, и я очень рад и горжусь тем, что имею честь принять этот весомый вклад в оборону нашего государства. Поверьте мне, мы очень эффективно используем все средства вооруженной борьбы против агрессора. Ваш вклад неоценим",— сказал представитель ГУР МО Украины.

Он напомнил, что бойцы ГУР, в том числе мастера боевых дронов, продолжают настойчивую борьбу за свободу Украины.

"Мы боремся за нашу независимость, идентичность, культуру и за наше будущее, общее светлое будущее для нас всех, для того чтобы мы как нация были очень сильными, выносливыми и чтобы мы жили на этой земле спокойно", — заявил Вадим Скибицкий.

