В киевском заведении едва не убили офицера ГУР МО Украины

В столице Россия хотела ликвидировать офицера управления разведки

26 декабря 2025, 11:36
Контрразведка Службы безопасности предотвратила заказное убийство офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

По результатам многоэтапной спецоперации в Киеве разоблачен агент ФСБ, который пытался ликвидировать украинского воина в центральной части города.

Сотрудники СБУ задержали киллера "с поличным", когда он достал пистолет и прицелился в военного ГУР МО в одном из столичных заведений.

Как установило расследование, покушение на убийство совершил 28-летний гражданин центральноазиатской страны. Враг завербовал фигуранта в его родном государстве, когда искал легкие заработки в Телеграм-каналах.

По инструкции оккупантов агент, выдавая себя за туриста, прибыл в Украину и сначала остановился в Первомайске Николаевской области.

Там он приобрел несколько смартфонов и SIM-карты, регулярно менявшихся для законспирированных сеансов связи с ФСБ.

Впоследствии иностранец выехал в Киев, получил от куратора фото потенциальной цели, ее ориентировочные геолокации и координаты схрона, из которого забрал пистолет с патронами.

За физическую расправу над офицером ему пообещали 50 тысяч долларов США и легализацию в одной из стран ЕС.

На месте покушения на украинского разведчика у задержанного изъято оружие с боеприпасами и смартфон с подтверждением его контактов с фсб.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (оконченное покушение на умышленное убийство);

▪ ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

▪ ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники Департамента контрразведки и Управления СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

