logo_ukra

BTC/USD

90055

ETH/USD

3067.56

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події У Києві за шоу із «затриманням Санта Клауса» покарали працівника клубу
commentss НОВИНИ Всі новини

У Києві за шоу із «затриманням Санта Клауса» покарали працівника клубу

Працівника клубу оштрафували за перевдягання у форму поліції

12 грудня 2025, 20:06
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

У Києві правоохоронці притягнули до відповідальності співробітника одного з розважальних закладів. Порушення побачили в тому, що працівник клубу перевдягнувся у поліцейського та "імітував затримання Санта Клауса".  

У Києві за шоу із «затриманням Санта Клауса» покарали працівника клубу

Затримання Санта Клауса. Фото: з відкритих джерел

Подія сталася в одному з розважальних закладів Голосіївського району. Порушнику загрожує штраф у розмірі 34 тисяч гривень, повідомили у поліції Києва. 

"Під час моніторингу Інтернету, поліцейські Києва виявили у одному з месенджерів публікацію із фотографіями, на яких чоловік у однострої поліції імітує затримання "Санта Клауса", — йдеться у повідомленні поліції.

Оперативники визначили, у якому саме закладі "затримали Санта Клауса", та встановили особу 25-річного працівника клубу, "який не має жодного відношення до роботи у правоохоронних органах".

Хоча у поліції визнають, що "вказане шоу було частиною розважальної програми закладу під час вечірки", на чоловіка все ж склали адміністративний протокол за статтею 184-3 КУпАП (незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України). 

"Поліція наголошує: використання поліцейської форми, знаків розрізнення чи іншої атрибутики без законних підстав є порушенням законодавства і тягне за собою адміністративну відповідальність", — додали у поліції Києва.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Путивльському районному суді Сумської області винесли вирок жінці, яка надіслала інтимне фото через месенджер Telegram. Суд кваліфікував її дії як поширення порнографічного матеріалу та призначив покарання у вигляді штрафу 17 тисяч гривень із конфіскацією телефону.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://kyiv.npu.gov.ua/news/politsiia-prytiahnula-do-vidpovidalnosti-pratsivnyka-stolychnoho-klubu-iakyi-u-formi-politseiskoho-instsenuvav-zatrymannia-pravoporushnyka?v=693c011a60273
Теги:

Новини

Всі новини