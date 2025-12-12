У Києві за шоу із «затриманням Санта Клауса» покарали працівника клубу

У Києві правоохоронці притягнули до відповідальності співробітника одного з розважальних закладів. Порушення побачили в тому, що працівник клубу перевдягнувся у поліцейського та "імітував затримання Санта Клауса".

Затримання Санта Клауса. Фото: з відкритих джерел

Подія сталася в одному з розважальних закладів Голосіївського району. Порушнику загрожує штраф у розмірі 34 тисяч гривень, повідомили у поліції Києва.

"Під час моніторингу Інтернету, поліцейські Києва виявили у одному з месенджерів публікацію із фотографіями, на яких чоловік у однострої поліції імітує затримання "Санта Клауса", — йдеться у повідомленні поліції.

Оперативники визначили, у якому саме закладі "затримали Санта Клауса", та встановили особу 25-річного працівника клубу, "який не має жодного відношення до роботи у правоохоронних органах".

Хоча у поліції визнають, що "вказане шоу було частиною розважальної програми закладу під час вечірки", на чоловіка все ж склали адміністративний протокол за статтею 184-3 КУпАП (незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України).

"Поліція наголошує: використання поліцейської форми, знаків розрізнення чи іншої атрибутики без законних підстав є порушенням законодавства і тягне за собою адміністративну відповідальність", — додали у поліції Києва.

