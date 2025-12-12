logo

BTC/USD

90055

ETH/USD

3067.56

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Киеве за шоу с «задержанием Санта Клауса» наказали работника клуба
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве за шоу с «задержанием Санта Клауса» наказали работника клуба

Работника клуба оштрафовали за переодевание в форму полиции

12 декабря 2025, 20:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Киеве правоохранители привлекли к ответственности сотрудника одного из развлекательных заведений. Нарушения увидели в том, что работник клуба переоделся в полицейского и "имитировал задержание Санта-Клауса".

В Киеве за шоу с «задержанием Санта Клауса» наказали работника клуба

Задержание Санта-Клауса. Фото: из открытых источников

Событие произошло в одном из развлекательных заведений Голосеевского района. Нарушителю грозит штраф в размере 34 тысячи гривен, сообщили в полиции Киева.

"Во время мониторинга Интернета, полицейские Киева обнаружили в одном из мессенджеров публикацию с фотографиями, на которых мужчина в форме полиции имитирует задержание "Санта Клауса", — говорится в сообщении полиции.

Оперативники определили, в каком именно заведении "задержали Санта Клауса", и установили личность 25-летнего работника клуба, "не имеющего никакого отношения к работе в правоохранительных органах".

Хотя в полиции признают, что "указанное шоу было частью развлекательной программы заведения во время вечеринки", на мужчину все же составили административный протокол по статье 184-3 КУоАП (незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины).

"Полиция отмечает: использование полицейской формы, знаков различия или другой атрибутики без законных оснований является нарушением законодательства и влечет административную ответственность", — добавили в полиции Киева.

Как сообщал портал "Комментарии", в Путивльском районном суде Сумской области вынесли приговор женщине , которая направила интимное фото через мессенджер Telegram. Суд квалифицировал ее действия как распространение порнографического материала и назначил в виде штрафа 17 тысяч гривен с конфискацией телефона.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/politsiia-prytiahnula-do-vidpovidalnosti-pratsivnyka-stolychnoho-klubu-iakyi-u-formi-politseiskoho-instsenuvav-zatrymannia-pravoporushnyka?v=693c011a60273
Теги:

Новости

Все новости