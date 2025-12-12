В Киеве за шоу с «задержанием Санта Клауса» наказали работника клуба

В Киеве правоохранители привлекли к ответственности сотрудника одного из развлекательных заведений. Нарушения увидели в том, что работник клуба переоделся в полицейского и "имитировал задержание Санта-Клауса".

Задержание Санта-Клауса. Фото: из открытых источников

Событие произошло в одном из развлекательных заведений Голосеевского района. Нарушителю грозит штраф в размере 34 тысячи гривен, сообщили в полиции Киева.

"Во время мониторинга Интернета, полицейские Киева обнаружили в одном из мессенджеров публикацию с фотографиями, на которых мужчина в форме полиции имитирует задержание "Санта Клауса", — говорится в сообщении полиции.

Оперативники определили, в каком именно заведении "задержали Санта Клауса", и установили личность 25-летнего работника клуба, "не имеющего никакого отношения к работе в правоохранительных органах".

Хотя в полиции признают, что "указанное шоу было частью развлекательной программы заведения во время вечеринки", на мужчину все же составили административный протокол по статье 184-3 КУоАП (незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины).

"Полиция отмечает: использование полицейской формы, знаков различия или другой атрибутики без законных оснований является нарушением законодательства и влечет административную ответственность", — добавили в полиции Киева.

