У Києві дитина померла у стоматології: кому повідомили про підозру
У Києві дитина померла у стоматології: кому повідомили про підозру

Дитині було введено анестезію, після чого у хлопчика зупинилося серце

4 грудня 2025, 10:55
Автор:
Недилько Ксения

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 39-річній лікарці-анестезіологу у неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 140 КК України). Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Офісу Генерального прокурора.

Слідством встановлено, що у березні 2025 року у приватній стоматологічній клініці 7-річному хлопчику проводили лікування зубів під загальною анестезією. Під час введення препарату у дитини зупинилося серце. Бригада швидкої допомоги протягом двох годин проводила реанімаційні заходи, проте врятувати життя малолітнього пацієнта не вдалося, хлопчик помер.

Проведені у кримінальному провадженні експертизи, зокрема комісійна судово-медична, підтвердили, що смерть настала від гострої серцевої недостатності внаслідок введення лікаркою-анестезіологом препарату, який був протипоказаний через наявне у дитини захворювання.

Слідством встановлено, що лікарка була обізнана щодо протипоказань, однак попри це застосувала зазначений медикамент.

Санкція статті передбачає покарання  у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Святошинського УП поліції ГУ НП в місті Києві.

Зазначається, що за результатом перевірки роботи товариства, яке надавало дитині стоматологічні послуги, МОЗ анулював його ліцензію.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Рівненщині спалахнув резонансний скандал: у Костополі померла трирічна дівчинка Іванка, і родина публічно заявила, що трагедії могло б не статися, якби медики вчасно реагували на симптоми.

Рідні розповідають, що перші ознаки хвороби з’явилися ще у понеділок. Сім’я звернулася до сімейного лікаря, але консультація була дистанційною — попередній діагноз "кишкова інфекція", призначене домашнє лікування. Наступного дня стан дитини погіршився, батьки прийшли на прийом особисто, проте, за їхніми словами, направлення на аналізи чи обстеження вони так і не отримали.



