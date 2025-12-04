За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 39-річній лікарці-анестезіологу у неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 140 КК України). Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Офісу Генерального прокурора.

У Києві дитина померла у стоматології: кому повідомили про підозру

Слідством встановлено, що у березні 2025 року у приватній стоматологічній клініці 7-річному хлопчику проводили лікування зубів під загальною анестезією. Під час введення препарату у дитини зупинилося серце. Бригада швидкої допомоги протягом двох годин проводила реанімаційні заходи, проте врятувати життя малолітнього пацієнта не вдалося, хлопчик помер.

Проведені у кримінальному провадженні експертизи, зокрема комісійна судово-медична, підтвердили, що смерть настала від гострої серцевої недостатності внаслідок введення лікаркою-анестезіологом препарату, який був протипоказаний через наявне у дитини захворювання.

Слідством встановлено, що лікарка була обізнана щодо протипоказань, однак попри це застосувала зазначений медикамент.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Святошинського УП поліції ГУ НП в місті Києві.

Зазначається, що за результатом перевірки роботи товариства, яке надавало дитині стоматологічні послуги, МОЗ анулював його ліцензію.

