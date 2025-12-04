При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 39-летнему врачу-анестезиологу в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее смерть ребенка (ч. 2 ст. 140 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.

В Киеве ребенок умер в стоматологии: кому сообщили о подозрении

Следствием установлено, что в марте 2025 в частной стоматологической клинике 7-летнему мальчику проводили лечение зубов под общей анестезией. При введении препарата у ребенка остановилось сердце. Бригада скорой помощи в течение двух часов проводила реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь малолетнему пациенту не удалось, мальчик скончался.

Проведенные в уголовном производстве экспертизы, в частности комиссионная судебно-медицинская, подтвердили, что смерть наступила от острой сердечной недостаточности вследствие введения врачом-анестезиологом препарата, противопоказанного из-за имеющегося у ребенка заболевания.

Следствием установлено, что врач была осведомлена о противопоказаниях, однако несмотря на это применила указанный медикамент.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишением свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Досудебное расследование осуществляют следователи Святошинского УП полиции ГУ НП в Киеве.

Отмечается , что по результату проверки работы общества, предоставлявшего ребенку стоматологические услуги, Минздрав аннулировал его лицензию.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Ровенской области разразился резонансный скандал: в Костополе умерла трехлетняя девочка Иванка, и семья публично заявила, что трагедии могло бы не произойти, если бы медики вовремя реагировали на симптомы.

Родные рассказывают, что первые признаки болезни появились в понедельник. Семья обратилась к семейному врачу, но консультация была дистанционной — предварительный диагноз "кишечная инфекция", назначенное домашнее лечение. На следующий день состояние ребенка ухудшилось, родители пришли на прием лично, однако, по их словам, направление на анализ или обследование они так и не получили.