У Харкові організували схему ухилення від мобілізації на дітях: вартість “послуги” вражає

У Харкові викрили схему ухилення від мобілізації — зловмисники фіктивно позбавляли матерів батьківських прав заради відстрочок від мобілізації.

У Службі безпеки України повідомили, що фігуранти безпідставно оформлювали ухилянтам одноосібну опіку над їхніми дітьми. Потім фейкові “батьки-одинаки” подавали документи до ТЦК для отримання відстрочки.

“За матеріалами справи, оборудку організувала місцева адвокатка. До незаконної діяльності вона залучила двох своїх підлеглих та помічницю судді одного з районних судів Харкова. Встановлено, що спочатку вони фальсифікували довідки про те, що дружина військовозобов’язаного нібито самоусунулась від догляду за дитиною і не бере участь у її вихованні”, — йдеться у повідомленні.

До реалізації схеми фігуранти залучили знайому керівницю районного відділу у справах дітей Харківської міськради.

Адвокатка, на підставі фейкових висновків соцслужби, готувала від імені батька позов до суду про позбавлення матері батьківських прав. Це робило його одноосібним членом родини, який виховує дитину.

“На цьому етапі “включалась” посадовиця суду, яка сприяла безперешкодному розгляду справи та ухваленню “правильного” рішення”, — зауважили в СБУ.

Організаторку оборудки та її спільниць затримали — чотирьом фігуранткам повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (організація перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинена організованою групою);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (організація зловживання впливом, вчинена організованою групою).

“Затриманим загрожує до 8 років увʼязнення. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки”, — йдеться у повідомленні.

За даними Генеральної прокуратури, вартість ухилення від мобілізації становила 12 тис. доларів США.

