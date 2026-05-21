В Харькове организовали схему уклонения от мобилизации на детях: стоимость "услуги" впечатляет

Кречмаровская Наталия
В Харькове разоблачили схему уклонения от мобилизации — злоумышленники фиктивно лишали матерей родительских прав ради отсрочек от мобилизации.
В Службе безопасности Украины сообщили, что фигуранты безосновательно оформляли уклоняющимся единоличную опеку над их детьми. Затем фейковые "родители-одиночки" подавали документы в ТЦК для получения отсрочки.
К реализации схемы фигуранты привлекли знакомую руководительницу районного отдела по делам детей Харьковского горсовета.
Адвокат, на основании фейковых выводов соцслужбы, готовила от имени отца иск в суд о лишении матери родительских прав. Это делало его единоличным членом семьи, воспитывающим ребенка.
Организатора сделки и ее сообщниц задержали — четырем фигуранткам сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (организация препятствования законной деятельности ВСУ, совершенная организованной группой);
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (организация злоупотребления влиянием, совершенная организованной группой).
По данным Генеральной прокуратуры, стоимость уклонения от мобилизации составила 12 тысяч долларов США.
