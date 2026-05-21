Главная Новости Общество происшествия В Харькове организовали схему уклонения от мобилизации на детях: стоимость "услуги" впечатляет
В Харькове организовали схему уклонения от мобилизации на детях: стоимость "услуги" впечатляет

Какую схему уклонения от мобилизации разоблачили в Харькове

21 мая 2026, 21:01
Автор:
Кречмаровская Наталия

В Харькове разоблачили схему уклонения от мобилизации — злоумышленники фиктивно лишали матерей родительских прав ради отсрочек от мобилизации.

В Службе безопасности Украины сообщили, что фигуранты безосновательно оформляли уклоняющимся единоличную опеку над их детьми. Затем фейковые "родители-одиночки" подавали документы в ТЦК для получения отсрочки.

"По материалам дела, сделку организовала местная адвокат. К незаконной деятельности она привлекла двух своих подчиненных и помощницу судьи одного из районных судов Харькова. Установлено, что сначала они фальсифицировали справки о том, что жена военнообязанного якобы самоустранилась от ухода за ребенком и не участвует в его воспитании”, — говорится в сообщении.

К реализации схемы фигуранты привлекли знакомую руководительницу районного отдела по делам детей Харьковского горсовета.

Адвокат, на основании фейковых выводов соцслужбы, готовила от имени отца иск в суд о лишении матери родительских прав. Это делало его единоличным членом семьи, воспитывающим ребенка.

“На этом этапе “включалась” чиновник суда, способствовавшая беспрепятственному рассмотрению дела и принятию “правильного” решения”, — отметили в СБУ.

Организатора сделки и ее сообщниц задержали — четырем фигуранткам сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (организация препятствования законной деятельности ВСУ, совершенная организованной группой);

  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (организация злоупотребления влиянием, совершенная организованной группой).

"Задержанным грозит до 8 лет тюрьмы. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке", — говорится в сообщении.

По данным Генеральной прокуратуры, стоимость уклонения от мобилизации составила 12 тысяч долларов США.

Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-u-kharkovi-advokatku-ta-yii-spilnykiv-yaki-zaroblialy-na-opikunskykh-skhemakh-dlia-ukhyliantiv
