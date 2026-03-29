У Європі викрали вантажівку з 12 тоннами батончиків KitKat

У Європі зникла вантажівка, яка перевозила понад 12 тонн шоколадних батончиків KitKat. Про інцидент повідомила швейцарська компанія Nestlé, яка володіє брендом.

За інформацією виробника, вантажівка вирушила з центральної частини Італії і мала доставити партію солодощів до Польщі для подальшого розповсюдження в Європі. У транспорті перебували 413 793 батончики нової лінійки KitKat. Однак до пункту призначення вантаж так і не прибув. У компанії зазначили, що місцезнаходження як самої вантажівки, так і товару наразі невідоме. Точне місце, де було втрачено зв’язок із транспортом, у Nestlé не уточнюють.

Речник бренду іронічно прокоментував ситуацію, заявивши, що компанія завжди закликала людей насолоджуватися KitKat, однак цього разу "злодії, схоже, сприйняли це надто буквально" і викрали цілу партію шоколаду.

Виробник наголошує, що кожен батончик має унікальний код партії, завдяки якому продукцію можна відстежити. Якщо викрадені солодощі з’являться в неофіційних каналах продажу, їх можна буде ідентифікувати, відсканувавши відповідний номер.

"Хоч ми й цінуємо винятковий смак злочинців, факт залишається фактом: крадіжки вантажів стають дедалі більшою проблемою для бізнесу будь-якого масштабу", – зазначили в KitKat.

У Nestlé також застерігають, що інцидент може тимчасово вплинути на наявність деяких продуктів KitKat у магазинах окремих європейських країн.

