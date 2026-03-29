В Европе угнали грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat

В Европе пропал грузовик, который перевозил более 12 тонн шоколадных батончиков KitKat. Об инциденте сообщила швейцарская компания Nestlé, владеющая брендом.

По информации производителя, грузовик отправился из центральной части Италии и должен был доставить партию сладостей в Польшу для дальнейшего распространения в Европе. В транспорте находились 413 793 батончика новой линейки KitKat. Однако в пункт назначения груз так и не прибыл. В компании отметили, что местонахождение как самого грузовика, так и товара пока неизвестно. Точное место, где была потеряна связь с транспортом, у Nestlé не уточняют.

Спикер бренда иронически прокомментировал ситуацию, заявив, что компания всегда призывала людей наслаждаться KitKat, однако в этот раз "воры, похоже, восприняли это слишком буквально" и похитили целую партию шоколада.

Производитель отмечает, что у каждого батончика есть уникальный код партии, благодаря которому продукцию можно отследить. Если похищенные сладости появятся в неофициальных каналах продаж, их можно будет идентифицировать, отсканировав номер.

"Хотя мы и ценим исключительный вкус преступников, факт остается фактом: кражи грузов становятся все большей проблемой для бизнеса любого масштаба", – отметили в KitKat.

В Nestlé также предостерегают, что инцидент может временно отразиться на наличии некоторых продуктов KitKat в магазинах отдельных европейских стран.

