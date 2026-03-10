У Дубаї колапс: домашніх тварин масово кидають при евакуації

Рубрики
Ткачова Марія
У місті Дубай під час евакуацій, пов’язаних із обстрілами, фіксують випадки масового залишення домашніх тварин.
Домашні тварини у Дубаї під час евакуації
За повідомленнями зоозахисників, люди, намагаючись терміново виїхати з міста, залишають собак, котів і навіть кроликів просто на вулицях, у парках, пустелі або прив’язують їх до стовпів.
Частина власників пояснює це тим, що не може евакуюватися разом із тваринами через високу вартість авіаквитків, складні правила перевезення або відсутність відповідних документів.
У деяких випадках люди звертаються до притулків або ветеринарів із проханням приспати здорових тварин, оскільки не мають можливості подбати про них під час евакуації.
Водночас є і власники, які заявляють, що не залишать своїх улюбленців і намагаються знайти способи виїхати разом із ними.
Зоозахисні організації закликають не покидати тварин напризволяще. Волонтери поширюють свої контакти на пунктах евакуації та пропонують тимчасову опіку, аби врятувати покинутих улюбленців.