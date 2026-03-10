logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події У Дубаї колапс: домашніх тварин масово кидають при евакуації
commentss НОВИНИ Всі новини

У Дубаї колапс: домашніх тварин масово кидають при евакуації

У Дубаї під час евакуацій люди масово залишають домашніх тварин

10 березня 2026, 01:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У місті Дубай під час евакуацій, пов’язаних із обстрілами, фіксують випадки масового залишення домашніх тварин.

У Дубаї колапс: домашніх тварин масово кидають при евакуації

Домашні тварини у Дубаї під час евакуації

За повідомленнями зоозахисників, люди, намагаючись терміново виїхати з міста, залишають собак, котів і навіть кроликів просто на вулицях, у парках, пустелі або прив’язують їх до стовпів.

Частина власників пояснює це тим, що не може евакуюватися разом із тваринами через високу вартість авіаквитків, складні правила перевезення або відсутність відповідних документів.

У деяких випадках люди звертаються до притулків або ветеринарів із проханням приспати здорових тварин, оскільки не мають можливості подбати про них під час евакуації.

Водночас є і власники, які заявляють, що не залишать своїх улюбленців і намагаються знайти способи виїхати разом із ними.

Зоозахисні організації закликають не покидати тварин напризволяще. Волонтери поширюють свої контакти на пунктах евакуації та пропонують тимчасову опіку, аби врятувати покинутих улюбленців.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Британський музикант Sting виступив із публічним зверненням із закликом до Росії звільнити українських музикантів, які перебувають у полоні після оборони Маріуполя.
Відеозвернення оприлюднила ініціатива Cultural Forces у межах міжнародної кампанії Unchain Music, що об’єднує митців з різних країн для підтримки полонених українських музикантів. У своєму зверненні Стінг заявив, що наразі в російському полоні залишаються музиканти, які не брали участі у бойових діях. "Привіт, мене звати Стінг. Я музикант. Зараз у полоні перебувають 21 музиканта, які взагалі не брали участі в бойових діях. Їх захопили в Маріуполі чотири роки тому, і вони досі залишаються у в’язниці. В ім’я нашої спільної людяності, в ім’я музики — будь ласка, звільніть їх", — сказав він.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://nv.ua/ukr/socium/emigranti-evakuyuyutsya-z-dubayu-bez-domashnih-tvarin-vtecha-cherez-obstrili-bez-ulyublenciv-50590109.html?utm_source=telegram
Теги:

Новини

Всі новини