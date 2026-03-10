logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Дубае коллапс: домашних животных массово бросают при эвакуации
commentss НОВОСТИ Все новости

В Дубае коллапс: домашних животных массово бросают при эвакуации

В Дубае во время эвакуаций люди массово покидают домашних животных

10 марта 2026, 01:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В городе Дубай во время эвакуаций, связанных с обстрелами, фиксируют случаи массового ухода из домашних животных.

В Дубае коллапс: домашних животных массово бросают при эвакуации

Домашние животные в Дубае во время эвакуации

По сообщениям зоозащитников, люди, пытаясь срочно уехать из города, покидают собак, кошек и даже кроликов прямо на улицах, в парках, пустыне или привязывают их к столбам.

Часть владельцев объясняет это тем, что не может эвакуироваться вместе с животными из-за высокой стоимости авиабилетов, сложных правил перевозки или отсутствия соответствующих документов.

В некоторых случаях люди обращаются к приютам или ветеринарам с просьбой усыпить здоровых животных, поскольку не имеют возможности позаботиться о них во время эвакуации.

В то же время, есть и владельцы, которые заявляют, что не оставят своих любимцев и пытаются найти способы уехать вместе с ними.

Зоозащитные организации призывают не покидать животных на произвол судьбы. Волонтеры распространяют свои контакты на пунктах эвакуации и предлагают временную опеку, чтобы спасти заброшенных любимцев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Британский музыкант Sting выступил с публичным обращением с призывом к России освободить украинских музыкантов, находящихся в плену после обороны Мариуполя.
Видеообращение обнародовала инициатива Cultural Forces в рамках международной кампании Unchain Music, объединяющей художников из разных стран для поддержки пленных украинских музыкантов. В своем обращении Стинг заявил, что в настоящее время в российском плену остаются музыканты, не участвовавшие в боевых действиях. "Привет, меня зовут Стинг. Я музыкант. Сейчас в плену находятся 21 музыканта, которые вообще не участвовали в боевых действиях. Их захватили в Мариуполе четыре года назад, и они до сих пор остаются в тюрьме. Во имя нашей общей человечности, во имя музыки — пожалуйста, освободите их", — сказал он.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukr/socium/emigranti-evakuyuyutsya-z-dubayu-bez-domashnih-tvarin-vtecha-cherez-obstrili-bez-ulyublenciv-50590109.html?utm_source=telegram
Теги:

Новости

Все новости