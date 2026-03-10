В Дубае коллапс: домашних животных массово бросают при эвакуации

В городе Дубай во время эвакуаций, связанных с обстрелами, фиксируют случаи массового ухода из домашних животных.

Домашние животные в Дубае во время эвакуации

По сообщениям зоозащитников, люди, пытаясь срочно уехать из города, покидают собак, кошек и даже кроликов прямо на улицах, в парках, пустыне или привязывают их к столбам.

Часть владельцев объясняет это тем, что не может эвакуироваться вместе с животными из-за высокой стоимости авиабилетов, сложных правил перевозки или отсутствия соответствующих документов.

В некоторых случаях люди обращаются к приютам или ветеринарам с просьбой усыпить здоровых животных, поскольку не имеют возможности позаботиться о них во время эвакуации.

В то же время, есть и владельцы, которые заявляют, что не оставят своих любимцев и пытаются найти способы уехать вместе с ними.

Зоозащитные организации призывают не покидать животных на произвол судьбы. Волонтеры распространяют свои контакты на пунктах эвакуации и предлагают временную опеку, чтобы спасти заброшенных любимцев.

